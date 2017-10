Ausstellung in London Multimediale Geschichtsstunde mit Harry Potter

Von Thomas Spickhofen

"Harry Potter and the Cursed Child" - Der achte Band der Harry-Potter-Saga ist wie ein Theaterstück geschrieben. (dpa / Jens Kalaene)

Liebevoll dekoriert und klug sortiert: Mit "A History of Magic" erklärt die British Library die Geschichte der Magie. Die multimediale Ausstellung in London lehnt sich an den Stundenplan von Harry Potters Zauberschule Hogwarts an.

In der geheimnisvollen Welt von Harry Potter ist vieles mystisch, aber längst nicht alles neu. Die Idee vom Stein der Weisen zum Beispiel, der Metall zu Gold oder – wie bei Harry Potter – Wertloses zu Wertvollem macht, diese Idee ist ein mythologischer Dauerbrenner. Und der beste Beweis dafür, dass Joanne K. Rowling für ihre Romane sehr gründlich recherchiert hat, sagt Joana Norledge, Kuratorin der British Library:

"Zum Beispiel ist Nicolas Flamel, den wir aus den Geschichten als den einzig bekannten Hersteller des Steins der Weisen kennen, eine tatsächliche historische Figur. Als er 1418 in Paris starb, da woben sich Legenden um ihn herum, dass er das geheime Buch gefunden habe, in dem steht, wie man den Stein der Weisen herstellt."

Vertrautes wissenschaftlich angereichert

Über neun Räume hat die British Library ihre Geschichte der Magie verteilt, angelehnt an den Stundenplan von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Kräuterkunde, Zaubertränke, Wahrsagen – für Potter-Fans ist das vertraut, aber in der Ausstellung ist es wissenschaftlich angereichert mit mittelalterlichen Kesseln für medizinische Tinkturen oder frühzeitlichen Knochen, von denen Prophezeiungen abgeleitet wurden.

Something magical is coming to the Library… Harry Potter: A History of Magic, our spellbinding new exhibition, opens one week today! Here’s a peek at the filming for our exhibition trailer – follow the link in our bio to see the finished video. #BLHarryPotter Ein Beitrag geteilt von British Library (@britishlibrary) am 13. Okt 2017 um 4:49 Uhr

Kuratorin Joana Norledge ist ganz stolz auf die Objekte:

"Sie umspannen alle Regionen und Zeiten. Wir haben Objekte, die 3000 Jahre alt sind, wir haben welche aus Äthiopien, aus dem Iran, aus China – von überall."

Die multimediale Ausstellung ist liebevoll dekoriert und klug sortiert. Sie stellt Zusammenhänge her zwischen den Traditionen der Magie in aller Welt und dem magischen Kosmos rund um Harry Potter. Viele dieser Traditionen sind in den Potter-Geschichten verwendet worden, sagt Kuratorin Joana Norledge.

Und es habe viel Spaß gemacht, die Ausstellung um das herum zu entwickeln, was die Schüler auf Hogwarts lernen.

Viele Manuskripte und Skizzen der Autorin

Zu sehen sind übrigens auch viele Manuskripte und Skizzen von JK Rowling. Spätestens jetzt ist klar: Die Autorin hat eine schöne Handschrift – und immer einen Plan. Das zeigt ihr Erzählgerüst für Band fünf, "Der Orden des Phoenix": mehrere DIN-A4-Blätter im Querformat, eingeteilt wie ein Jahreskalender, wo Monat für Monat aufgelistet ist, welcher Strang und welche Person welche Entwicklung nehmen. Für alle sieben Bände hatte Rowling solche Skizzen bereits fertig, als vor 20 Jahren der erste Band erschien, heißt es dazu im Begleittext.

Rowling selbst hat sich die Ausstellung auch schon angesehen – und soll sehr beeindruckt gewesen sein.

Die Ausstellung "Harry Potter: A History of Magic" ist vom 20.10.2017 bis zum 28.2.2018 in der British Library in London zu sehen.