Außenseiter? Orthodoxe Kirchen und Ökumene

Von Pfarrer Hans-Peter Weigel, Nürnberg

Bischöfe mehrerer christlich-orthodoxer Kirchen feiern im Juni 2016 in einer Kirche auf der griechischen Insel Heraklion gemeinsam eine Messe. (AFP PHOTO/COSTAS METAXAKIS)

Bei der Ökumene ist das Interesse derzeit so auf die evangelisch-katholischen Beziehungen konzentriert, dass andere Konfessionen aus dem Blickfeld geraten. Sind die orthodoxen Kirchen Außenseiter in der Ökumene?

"Es war ein Jahrtausendereignis der Kirchengeschichte, doch die Welt hat es nicht erkannt." (1)

Kommentar des Wochenblatts "Christ in der Gegenwart". Das Jahrtausendereignis – das ist die Begegnung von Papst Franziskus und dem Moskauer Patriarchen Kirill am 16. Februar 2016. Treffpunkt: der Flughafen von Havanna auf der Insel Kuba. Das erste Mal in der Geschichte, dass sich das Oberhaupt der römisch-katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche treffen. An einem neutralen Ort sozusagen …

"… weit weg von den alten Auseinandersetzungen der 'Alten Welt' …"

… wie die beiden in ihrer gemeinsamen Schlusserklärung schreiben. Das "Jahrtausendereignis" von Havanna hat hierzulande wenig Beachtung gefunden.

Im Jahr des Reformationsjubiläums hat sich der Blickwinkel auf die Begegnung von evangelischen mit katholischen Christen verengt. Ökumene aber reicht weiter: In Deutschland leben derzeit 200.000 christliche Migranten aus orientalischen Kirchen; von den orthodoxen Familien aus Griechenland und den Ländern des Balkan gar nicht zu reden, die schon vor drei, vier Generationen zugewandert sind. Es weitet uns den Blick, einmal Umschau zu halten bei den Kirchen des Ostens.

Frage nach dem Wesen Christi führte zur ersten Spaltung

Drei große Spaltungen haben die Christenheit zerrissen. Vor 500 Jahren ging der Streit um die "Reform der Kirche an Haupt und Gliedern". Vor 1000 Jahren ging es darum, wo das das irdische Oberhaupt der Kirche seinen Amtssitz haben soll. Vor 1500 Jahren ging es um Christus selbst.

"Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater."

So sprechen es bis heute katholische, orthodoxe und evangelische Christen im Credo. Ein Bekenntnis, auf das sich die Bischöfe im Jahr 325 auf dem Konzil von Nikaia geeinigt hatten. Es ging um die Frage:

"Wer und was ist Jesus Christus seinem innersten Wesen nach: Gott? Oder doch nur Mensch? Oder auf geheimnisvolle Weise beides zugleich?"

Was die Bibel in vielerlei Sprachbildern über Jesus Christus aussagt, das wollte man nun, nach dem Ende der Christenverfolgungen, in die griechisch-römische Kultur übersetzen. Man griff dazu auf Denkmodelle der griechischen Philosophie zurück. Die Fischer, die Jesus seinerzeit zu Aposteln berufen hatte, hätten wohl den Kopf darüber geschüttelt, wieso man darüber streiten kann, ob Christus dem Vater wesensgleich oder nur wesensähnlich sei. Kaiser Konstantin fühlte sich für die Einheit der Kirche im Reich verantwortlich. Er persönlich lud zum Konzil nach Nikaia nahe Konstantinopel ein, wo sein Sommerpalast stand. Fürs erste war der Friede wieder hergestellt. Bald kamen neue Fragen und Antworten über das Wesen Christi auf. Das Konzil von Chalkedon, im Jahr 451, erklärte:

"Wir bekennen den einen und selben Christus, der in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert besteht."

In Chalkedon fehlten allerdings die Bischöfe aus den Ländern, die nicht zum römischen Reich gehörten. Teils hatten sie keine Einladung bekommen, teils konnten sie wegen Kriegswirren nicht anreisen. Sie hatten nicht mitberaten, also übernahmen sie das Bekenntnis von Chalkedon nicht. In den Augen der Reichskirche waren sie somit nicht "orthodox", nicht "rechtgläubig". Seit dem Konzil von Chalkedon gingen die Reichskirche und die sogenannten orientalischen Kirchen getrennte Wege. Zur orientalischen Christenheit gehören die äthiopische und die koptische Kirche, die armenische und die altsyrische Kirche.

Heute werden besonders die Christen in Syrien, im Irak und in Ägypten bedrängt: politische und militärische Konflikte, Terrorismus, innere Unruhen. Die Leiden der Christen in Armenien, einst einem riesigen Reich, sind Geschichte. Um 1915 kamen durch Pogrome etwa anderthalb Millionen armenische Christen ums Leben. Doch schon zuvor wanderten viele Familien aus. In vielen Städten Europas und Amerikas sammeln sich die Armenier zu lebendigen Exil-Gemeinden.

"Zu Abba Poimen kamen einige, um ihn zu fragen: 'Sage uns: Wenn wir sehen, dass Brüder während des Gottesdienstes einnicken, müssen wir sie dann zwicken, damit sie wach bleiben?' Der Weise sprach zu ihnen: 'Sähe ich einen Bruder schlafen, würde ich seinen Kopf auf meine Knie betten und ihn ruhen lassen.'" (2)

Die Seele der koptischen Kirche

Eine Anekdote aus den Überlieferungen über die sogenannten Wüstenväter. Sie stehen am Beginn der koptischen Kirche Ägyptens.

"Zu Abba Poimen kamen einige."

Vater Poimen war einer der geistlichen Lehrer, um die sich seit etwa 300 andere Einsiedler sammelten, zu denen aber auch Menschen aus den Städten kamen, um Rat und spirituelle Begleitung zu suchen. Die Wüstenväter zogen sich in die Einsamkeit zurück, um in Höhlen und Lehmhütten ein Leben der Einkehr und Einfachheit zu führen. Manche übertrieben allerdings die Askese. Der heilige Bischoi soll sich mit seinem Pferdeschwanz an einer Glocke festgebunden haben, die an der Decke seiner Zelle hing und anschlug, sobald er vor Müdigkeit zusammensackte. Verständige Äbte wie Vater Poimen zähmten die gnadenlose Askese mancher Brüder und machten sie behutsam mit der Milde Gottes vertraut. Heute sind die rund 50 Klöster weitab der Städte die Seele der koptischen Kirche. Im überwiegend islamischen Ägypten bildet sie eine stattliche Minderheit – und wurde in letzter Zeit oft Zielscheibe islamistischer Anschläge.

Kopten heißen sie, weil sie im Gottesdienst und teilweise noch im Alltag ihrer Dörfer eine späte Form der ägyptischen Sprache aus der Pharaonenzeit benützen: Koptisch kommt von Ägyptisch. Stolz erzählen sie von Maria und Josef, die mit dem Jesuskind auf der Flucht vor König Herodes in ihrem Land Zuflucht gesucht hatten.

Die Gestalt der Gotteshäuser mit ihren vielen Kuppeln hat sich in all den Jahrhunderten nicht verändert. Im Gottesdienst werden noch immer die langen Psalmodien in koptischer Sprache gesungen. Fremdartige Weisen für europäische Ohren.

"Saloniki, 3. Juni. Gleich nach der Ankunft besichtige ich die große Demetrios-Basilika. Es ist Sonntag, der Gottesdienst hat schon begonnen. Die Männer, mit ihren Söhnen neben sich, im rechten Kirchenschiff; alle stehen; die Frauen sind links, den Kopf mit einem kleinen Schleier bedeckt. Auf der byzantinischen Ikonostase hängen große antike Ikonen. Der Priester hat eine sehr tiefe Stimme, er wird von zwei Reigen junger Chorsänger begleitet. Die stolzen und würdevollen Griechen nehmen an der Feier des heiligen Mysteriums mit großer Aufmerksamkeit und zugleich mit gebanntem Staunen teil; es scheint, als wollten sie in das Geheimnis eindringen und es in sich aufnehmen und sich wenigstens mit den Augen der metaphysischen Welt nähern. So verharren sie in ekstatischem, unbeweglichem Schweigen. Später, wenn der Ritus zu Ende ist, finden sie draußen auf dem Platz vor der Kirche ihre Lebhaftigkeit und Dynamik wieder."

Verehren, nicht belehren

Tagebucheintrag des Malers und Psychologen Emanuele Grassi. Erste Begegnung mit der griechisch-orthodoxen Kirche auf seiner Reise zu den Athos-Klöstern. Der Italiener Grassi war als Katholik aufgewachsen. Seit der zweiten großen Kirchenspaltung im Jahr 1054 leben Katholiken und Orthodoxe in getrennten Kirchen. Das westliche Christentum hatte Grassi kalt gelassen. Die Messe der Orthodoxen fasziniert ihn. Die byzantinische Liturgie lehrt, dass das Wort Orthodoxie nicht nur" die rechte Lehre" bedeutet, sondern auch "rechte Verehrung", "rechter Gottesdienst". Liturgie will nicht belehren, sondern Gott verehren. Pawel Florenskij, russisch-orthodoxer Philosoph und Theologe:

"Das kirchliche Leben lässt sich nur lebensmäßig aneignen und erfassen – nicht durch Abstraktion und verstandesmäßig. Man kann vielleicht katholisch oder protestantisch werden nach Büchern, ohne auch nur im geringsten mit dem Leben in Berührung zu kommen. Um aber orthodox zu werden muss man in das Element der Orthodoxie selbst untertauchen, anfangen, orthodox zu leben." (3)

Das Große Schisma von 1054 hat wenig mit widerstreitenden Glaubenslehren zu tun. Katholiken und Orthodoxen vollziehen dieselben sieben Sakramente, sie haben dieselbe Auffassung von Abendmahl und Messe, kennen die Weihe von Diakon, Priester und Bischof. Doch Mentalität und Temperament von Griechen und Lateinern – wenn man es verallgemeinern darf – sind verschieden. Im Altertum waren die Griechen Philosophen, Dichter, Theoretiker; die Römer dagegen Juristen, Techniker, Praktiker. Die Griechen wollten ihre Stadtstaaten nie einer Zentralregierung unterwerfen – Rom regierte von der Zentrale aus die Welt.

Ost- und Westkirche lebten sich auseinander

Als Kaiser Konstantin um das Jahr 330 die Reichshauptstadt von Rom nach Konstantinopel verlegte und es als das neue, das Zweite Rom verstand, begannen die Kirche im Westen und die im Osten sich auseinander zu leben. Die griechische Liturgie wird immer feierlicher, endlose Hymnen mit überbordenden Sprachbildern werden gesungen. In Rom hält man den Gottesdienst bald auf lateinisch, in der Sprache des einfachen Volkes, und die Priestergebete umfassen gerade vier Zeilen. In Ostrom behalten die Priester Bart und Pferdeschwanz und sind selbstverständlich verheiratet, in der lateinischen Kirche heißt es für die Priester: Bart ab! – und immer lauter wird der Ruf nach Ehelosigkeit der Priester.

In Byzanz leben Kaiser und Patriarch in der "symphonia", im Gleichklang: Der Staat ist Schirmherr der Kirche, die Kirche ist Stütze des Staates, mischt sich aber nicht ein. In Rom dagegen, wo die staatliche Ordnung mehr und mehr zerfällt, übernimmt der Papst sozusagen Bürgermeisteraufgaben – bis hin zu Verteidigungsmaßnahmen, als die Goten, die Vandalen, die Hunnen anrücken.

Im 11. Jahrhundert ist Leo IX. Papst in Rom. Mit heiligem Ernst und Durchsetzungskraft betreibt er im Westen eine Reform der Kirche. Er sorgt für Transparenz der Finanzen, kämpft gegen Vetternwirtschaft, strebt nach klarer Trennung zwischen Staat und Kirche. Auch seinen Amtsbruder in Konstantinopel will er für sein Reformprogramm gewinnen. Er schreibt Briefe, schickt Delegationen. Der Patriarch stellt sich taub. Noch einmal reist eine Abordnung nach Konstantinopel.

"Da der Patriarch Michael die Unterredung mit den päpstlichen Abgesandten vermied, gingen diese am 16. Juli in die Hagia-Sophia-Kirche und legten unter Klagen über seine Hartnäckigkeit, während die byzantinischen Geistlichen sich wie gewöhnlich zur Messe rüsteten, eine Bannbulle auf dem Altar nieder. Dann gingen sie gleich hinaus und schüttelten jenen zum Zeugnis den Staub von ihren Füßen." (4)

Bericht der Gesandten an den Papst. Wenig später exkommuniziert der Patriarch seinerseits den Papst samt der Kirche von Rom. Das Tischtuch ist zerschnitten. Bis zum Jahr 1964.

"Beide gemeinsam bedauern wir die beleidigenden Worte, die grundlosen Vorwürfe und die verwerflichen Handlungen, die von der einen oder der anderen Seite die traurigen Ereignisse von damals begleiteten. Wir bedauern ebenso die Bannsprüche, die danach gefolgt sind; wir entfernen sie aus dem Gedächtnis und aus der Mitte der Kirche und übergeben sie dem Vergessen." (5)

Wiedervereinigung in Sicht?

Das erklären Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras. In Jerusalem, wohin sie beide gereist waren. In Jerusalem, wo die Wurzel des ungeteilten Christentums ist. Die gegenseitige Exkommunikation ist aufgehoben. Eine formelle Wiedervereinigung wagt man nicht. Auch deswegen nicht, weil mittlerweile dabei ein Dritter mit im Bunde sein müsste: Der Patriarch von Moskau. Eines seiner Klöster ist Sagorsk.

"Und wir kamen zu den Deutschen und sahen sie in den Kirchen viele Gottesdienste feiern, aber wir sahen keine Schönheit. Und so kamen wir zu den Griechen, und sie führten uns hinein, wo sie ihrem Gott dienen. Und wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde. Es gibt auf der Erde keinen solchen Anblick und solche Schönheit, und wir sind nicht imstande, es zu erzählen. Nur das wissen wir, dass Gott dort ist. Und ihr Gottesdienst ist besser als der aller Länder." (6)

So berichten die Boten, die der Legende nach Großfürst Vladimir von Kiew ausgesandt hatte, um Ausschau nach der rechten Religion für sein Volk zu halten. Die lateinischen Messen in Mitteleuropa hatten ihnen nicht gefallen. Die Kniefälle und Verneigungen der Moslems in den Moscheen Bulgariens aber auch nicht. Der Fürst entscheidet sich für den schönen Glauben "der Griechen". Der orthodoxe Glaube gilt nun als Staatsreligion der Russen. Die Verbindung nach Konstantinopel reißt immer mehr ab; denn der Kaiser hat gegen die Heere des Islams zu kämpfen. 1453 fällt Konstantinopel unterm Ansturm der Osmanen: Der Todesstoß fürs oströmische Reich. Die orthodoxen Christen dürfen unter türkischer Vorherrschaft ihren Glauben weiter praktizieren. Der Patriarch hat weiterhin den Ehrenvorrang unter den orthodoxen Kirchen, genießt aber kaum noch Einfluss.

Moskau ist das "Dritte Rom". Der Großfürst von Moskau wird zum Cäsar werden, zum Zaren, und der Erzbischof von Moskau wird Patriarch. Die Kirche Russlands erklärt sich für unabhängig von Byzanz. Für Jahrhunderte sollte sie sich dadurch von der Gesamtkirche isolieren.

Der Form nach gleichen sich die russische und die griechische Kirche wie Zwillinge. Die Gottesdienste feiert man nach demselben Ritual und mit denselben Melodien wie in Byzanz, doch auf slawisch. Staat und Kirche leben in der "symphonia" noch enger umschlungen als in Konstantinopel.

"Die wichtigsten Wege in die Hölle sind die Zerstreuungen der modernen Zeit – Computerspiele, Fernsehen, aber auch Homosexualität und außereheliche, nicht der Fortpflanzung dienende Sexualität."

So las Kerstin Holm, langjährige Russlandkorrespondentin der FAZ, in einem Buch, das in einem russischen Klosterladen auslag. Besonders der niedere Klerus, so berichtet sie, macht sich zum Sprachrohr der rechtsextremen Strömungen. Einige Schlagworte:

"Frauen sind den Männern nachgeordnet. Menschenrechte sind eine Erfindung des modernen Atheismus. Die Europäische Union zerstört die Wurzeln des christlichen Abendlandes. Wer als Russe geboren ist, ist auch russisch-orthodox, ob getauft oder nicht. Ökumenische Bemühungen sind Teufelswerk. Die westlichen Pseudochristen sind gefährlicher als die fundamentalistischen Moslems vor Russlands Haustür."

Als Bartholomaios, der Patriarch von Konstantinopel, alle orthodoxen Kirchen der Welt für Sommer 2016 zu einem Panorthodoxen Konzil nach Kreta einlud, blieb die russische Kirche fern. Ihr gehören mehr als die Hälfte der insgesamt 300 Millionen orthodoxen Christen weltweit an. Begründung aus Moskau: Bartholomaios und die teilnehmenden Kirchen seien zu liberal.

Als der russische Patriarch Kirill und Papst Franziskus in Havanna zusammenkamen, stieß Patriarch Bartholomaios aus Konstantinopel nicht dazu. Kirill hätte das nicht behagt. Der Zwist unter den orthodoxen Kirchen hemmt derzeit die Versöhnung in der Ökumene. Und die Kirchen des Westens vertiefen ihrerseits den Graben, sobald sie Frauen zum Priester oder offenkundig homosexuelle Priester zum Bischof weihen.

Hier die Öffnung für den raschen Wandel der Kultur, dort die Rückwendung zu den alten Traditionen. So fremd vielen Christen des Westens die Beharrlichkeit östlicher Kirchen sein mag, so sehr macht es ihnen bewusst, was sie selber zu verlieren drohen. Der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann meint in einem Interview:

"Es ist ein hirnrissiger Fehler, wenn wir meinen, aus Rücksicht auf nichtreligiöse Menschen oder auf andere Religionen unsere Geschichte wegschleifen zu müssen. Moderne Ansätze, in denen man nur noch auf eine ins Psychologistische und Moralische abgesoffene Wohlfühlreligion pflegt, führen nicht zum Ziel." (7)

Die Kirchen in Deutschland unterhalten gewaltige soziale Hilfswerke, sie gehören zu den größten Arbeitgebern; das verschafft gesellschaftliche Relevanz. Danach fragen die Kirchen des Ostens wenig. Sie sind einfach da, scheinbar unproduktiv wie einst die Wüstenväter. Die Kirchen des Westens entwerfen neue Seelsorgskonzepte und Public-Relation-Kampagnen, sie sind geschäftig: vita activa. Die östlichen Kirchen haben Raum für Stille und Demut: vita contemplativa.

Emanuele Grassi besuchte nach seiner ersten Reise den Athos noch weitere Male. Dann konvertierte er zur orthodoxen Kirche.

