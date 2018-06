Aus für Kultsender aus den Neunzigern

Donnerstag, 21. Juni 2018

Zu seinem Abschied von den Berliner Philharmonikern ist Chefdirigent Sir Simon Rattle minutenlang gefeiert worden. Nach Gustav Mahlers 6. Sinfonie erhoben sich die Zuhörer von ihren Plätzen in der Philharmonie und spendeten dem Briten einen langen Beifall im Stehen. Rattle musste immer wieder auf das Podium treten. Nach 16 Jahren gibt er seinen Posten auf. Er ist bereits seit einem Jahr Chef des London Symphony Orchestra. Seinen allerletzten Auftritt als Orchesterchef in Berlin hat der Dirigent am kommenden Sonntag beim traditionellen Konzert der Philharmoniker in der Waldbühne.

Vertreter der postanalytischen Philosophie wurde 91 Jahre alt

Der US-amerikanische Sprachphilosoph Stanley Cavell ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Harvard University, an der Cavell lange als Professor für Ästhetik und allgemeine Werttheorie lehrte. Bekannt wurde der Philosoph im Jahr 1969 durch die Essaysammlung "Must we mean what we say?", in der er sich mit der Philosophie der alltäglichen Sprache beschäftigte. Später befasste sich Cavell mit Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein und dem amerikanischen Transzendentalismus. Zeitweilig war er Vorsitzender der American Philosophical Association, 1978 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt und seit 2005 war er Mitglied der American Philosophical Society.