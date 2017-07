Aus den Feuilletons Wieviel Alkoholnebel liegt über der Weltliteratur?

Von Tobias Wenzel

Der irische Schriftsteller Brendan Behan erholt sich am 2. Juli 1959 nach einem Alkoholexzess in einem Krankenhaus in Dublin. (picture-alliance / dpa)

In den Feuilletons vom Samstag: Schriftsteller und ihr Verhältnis zum Alkohol, das Urheberrecht von Tieren und eine Provinzposse über eine Bobrowski-Ausstellung in Russland.

Zum Wochenende präsentieren die Feuilletons vorwiegend leichte Kost: Die WELT rezensiert in ihrer Literaturbeilage die Anthologie "Im Rausch des Schreibens" - über die Rolle, die Alkohol und Drogen bei Schriftstellern wie Thomas Mann oder Rainald Goetz spielen. In der FAZ geht es um das Urheberrecht von Tieren, die schöne Selfies schießen. Und der neue SPIEGEL beschäftigt sich mit der Tragigroteskte um eine Bobrowski-Ausstellung in Sowjetsk.