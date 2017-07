Aus den Feuilletons Wie links war die Gewalt von Hamburg?

Von Ulrike Timm

Krawalle auf dem G20-Gipfel (dpa)

Beherrschendes Thema in den Feuilletons aller deutschsprachigen Zeitungen war die Aufarbeitung der Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg - und dabei vor allem die Frage: Wie "links" war die Gewalt? Außerdem: Trauer um zwei große Autoren, die in dieser Woche starben: den chinesischen Dissidenten und Nobelpreisträger Liu Xiaobo und den deutschen Schriftsteller Peter Härtling.