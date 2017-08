Aus den Feuilletons "Vorurteil, die beste Band der Welt zu sein"

Von Arno Orzessek

Liverpool feiert den 50. Geburtstag des Beatles Albums "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (picture alliance / MAXPPP/dpa)

In ihrer Sommerserie "Denkmalsturz" räumt die "Welt" mit der "vermeintlichen Großartigkeit der Beatles" auf. Was die Beatles in der Popmusik waren, sind die deutschen Hersteller in der Auto-Industrie, findet Arno Orzessek in der Kulturpresseschau.

In dem "TAZ"-Artikel "Mein Stinkmobil" gibt der der Autor Markus Völker seinem Glauben Ausdruck, dass bei Volkswagen letztlich alles so bleibt, wie es ist – grundverdorben. Und die "FAZ" beschäftigt sich detailversessen mit dem Programmcode, der die Dieselaffäre auslöste.

Der Schauspieler Sam Shepard ist im Alter von 73 Jahren gestorben (AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Larry Busacca)

Außerdem nehmen die Feuilletons Abschied von dem Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor Sam Shepard.