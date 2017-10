Aus den Feuilletons "Spaß wie auf einer Geisterbahn"

Von Paul Stänner

Margaret Atwood bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche in Frankfurt am Main (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels hat sich Margaret Atwood mit einer Fabel bedankt. Die habe zuviel fatalistische Metaphorik, bemängelt Gregor Dotzauer im Tagesspiegel. Atwood selbt sagt im Interview mit der "Welt", sie habe Spaß am Schreiben, "Horrorspaß".

Die kanadische Autorin Margaret Atwood hat sich für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bedankt. In ihrer Rede erzählte sie eine Geschichte vom Wolf, der den Schafen einredet, in diesen Zeiten bräuchten sie einen starken Führer und er sei genau der Richtige dafür. Diese Anspielung versteht jeder. Man denkt an die Türkei, die USA und – das wusste Frau Atwood noch nicht - an Österreich.

Doch Gregor Dotzauer bemängelt im TAGESSPIEGEL die "fatalistische Metaphorik" dieser Fabel.

In der WELT ist Margret Atwood interviewt worden. Am Ende, nach all dem Reden über die Gefahren dieses Globus, wird sie gefragt, ob sie bei ihren düsteren Büchern auch Spaß am Schreiben habe. Antwort Atwood:

"Ja, ich bin ein Mensch, der gern albern ist. Ich habe gern Spaß. Selbst bei der Geschichte der Dienerin. Das ist Spaß wie auf einer Geisterbahn. Horrorspaß."

Gleichfalls im TAGESSPIEGEL sinniert Neil McGregor, der Intendant des Berliner Humboldt-Forums, darüber, wie man Kolonialgeschichte im Museum vermitteln könne. Dazu erzählt er spannende Geschichten über die Biographien einzelner Ausstellungsstücke.

Die gesamte Kulturpresseschau als PDF zum Download.