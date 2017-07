Aus den Feuilletons Mythos Humboldt-Forum

Von Burkhard Müller-Ullrich

Die Kuppel des Humboldt Forums. (imago stock&people)

Exorbitante Ausmaße hat der Mythos Humboldt-Forum in den deutschen Feuilletons mittlerweile angenommen. "Menschheitsthemen" will es verhandeln. Doch die neue Kindheits-Ausstellung in der Box enttäuscht genauso exorbitant.

Jörg Häntzschel von der SÜDDEUTSCHE ZEITUNG urteilt über die neueste Vorab-Ausstellung in der sogenannten Humboldt-Box:

"Ganz nett, würden Besucher beim Rausgehen schulterzuckend urteilen, wäre dies ein Provinzmuseum. Doch wir sind im Zentrum Berlins, zwei Jahre, bevor dieses 650 Millionen teure, seit einer Generation diskutierte Projekt eröffnet wird, das mit Objekten aus dem weltgrößten ethnologischen Museum bestückt werden soll."