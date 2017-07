Aus den Feuilletons Liu Xia muss beschützt werden

Von Tobias Wenzel

Liu Xia in Peking im Dezember 2009 (picture alliance / dpa / Kyodo)

Zwei Feuilletons erinnern daran, wie es zur Zeit um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in China bestellt ist. "Niemand weiß, wo Liu Xia ist, die Witwe des in Haft gestorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo", schreibt Mark Siemons in der "FAZ".

Mark Siemons empfiehlt in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN sich mit den Fotografien und Gedichten von Liu Xia zu befassen:

"Sonderbare Schatten sind überall

Und überall sind Fallen

Ich bin nicht länger der Besitzer dieses Raums

Ich bin geplündert worden",

heißt es in einem Gedicht von Liu Xia, die in China ohne Begründung Hausarrest bekam und schon vor dem Tod ihres Mannes schrieb: "Ich verlange danach zu fliehen." Nur: "Wo ist Liu Xia jetzt?"