Aus den Feuilletons Die Generation Harry Potter protestiert

Von Ulrike Timm

March for Our Lives in Washington, DC. (dpa / abaca / Olivier Douliery)

Die WELT verknüpft die Kinder- und Jugendproteste in den USA für schärfere Waffengesetze mit Harry Potter. Denn die Geschichten um den jungen Zauberer sind voller Moral.

Whippoorwill! ….das klären wir später.

Erst einmal schauen wir auf eine andere Seite in der WELT.

"Wie oft wurde den Post-Millennials ihr politisches Desinteresse vorgehalten. Wie oft die Wohlstandsverwahrlosung der Jugend beklagt. Und dann wird die aktuell größte Protestbewegung in den USA angeführt von: einer Gruppe von Teenagern." Mehrere hunderttausend Menschen folgten den Schülern, die zum 'March for aur lives' und für schärfere Waffengesetze in den USA auf die Straße gegangen sind. Leonie Bartsch ist aufgefallen, dass der berühmteste kleine Zauberer der Welt, mit dem diese Generation aufgewachsen ist, mit zugegen war.

Harry Potter war bei den Protesten in Washington dabei

"So wütend die Jungen auch sind, ihre Protestschilder waren bunt, humorvoll und vor allem: magisch. Harry Potter hat es von den Buchseiten auf die Plakate geschafft. 'Wenn Hogwarts-Schüler die Todesser besiegen können, besiegen die amerikanischen Schüler auch die NRA'" lautete beispielhaft ein Schriftzug. Kurz für die Muggels: In Harry Potters Zauberwelt verkörpern Lord Voldemort und seine Gefolgsleute, eben die Todesser, das Böse. Und für die WELT ist es kein kindlicher Kleinkaram, auf den sich die Schüler beziehen. "Harry Potter ist ein Heldenepos voller Moral. Die Generation Harry Potter wehrt sich".

Whippoorwill macht sich darauf seinen patriotischen Reim. Whippoorwill, oder auch: Caprinulgus vociferus. Vociferus? Kann also singen….

Das letzte Literaturtelefon steht in Kiel

"Bei Anruf Lyrik" – das hat in viele Fällen auch etwas Gesangliches. Die TAZ ehrt mit einer kompletten Seite das erste und auch letzte noch verbliebene Literaturtelefon. Das steht in Kiel, seit 40 Jahren. Da brachte Michael Augustin die Idee aus London mit und konnte das Kulturamt dafür begeistern, auf einem Anrufbeantworter in der Stadtverwaltung Lyrik zu installieren. 500 – 600 mal pro Woche klingelte es – bei Anruf Handke, Grass oder Härtling. Heute nimmt der Kurator des letzten verbliebenen Literaturtelefons auch gerne die Texte von Anfängern an, und natürlich ist mit der Verlagerung ins Netz auch das Klingeln seltener geworden, aber das Literaturtelefon hat alle Sparmaßnahmen überdauert. Rufen Sie doch mal an!

Whippoorwill piepst dazu begeistert. Und zuckt zusammen bei der Schlagzeile: "Und selbst wenn unsre Brüste blinken."

Bei ihm blinkt nämlich nix, die Brust ist schwarzbraun, gefleckt mit rostbraunen und gräulichen Punkten. Bisschen dicklich das kleine Vieh. Aber süß.

Die blinkenden Brüste haben wir der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG entnommen, hier schreibt Tatjana Michel über 'Henrike Iglesias'. Henrike Iglesias gibt es gleich vier mal, vier Frauen, die auf den Bühnen der Republik im Diskonebel ihr feministisches Performancetheater machen, laut Süddeutscher sehr unterhaltsam.

Whippoorwill? Schnabel halten….

Drei "Sozialismus-Superstars" erleben im Internet ein Revival

Denn wir schauen noch kurz in die TAZ, die sich ausführlich den "drei Sozialismus-Superstars" Marx , Engels und Lenin widmet, die im Internet ein kräftiges Revival erleben. Eher weniger politisch. Marx mit Sonnenbrille, Engels raucht nen Joint, Lenin muss sich mit einem Hut begnügen. "Sozialistische Memes sind Agitprop im 21. Jahrhundert", meint die Gruppe Sassy Socialist Memes. Fragt sich die TAZ: "Um was geht es jetzt eigentlich bei den frechen Sozialismus-Memes: Um handfesten, revolutionären Protest oder um postironische Internet-Jokes?" Die Revolution, meint Christopher Kammenhuber, werde wohl doch nicht auf Facebook stattfinden. Wie beruhigend. Zumal Facebook gerade echt andere Sorgen hat. Und macht.

Whippoorwill…pfeift dazu einfach ein fröhliches Liedchen. Man kann natürlich auch Schwarzkehl-Nachtschwalbe oder Schreiender Ziegenmelker zu ihm sagen, aber nein, wie klingt denn das. "Kein Vogel wird in den USA inbrünstiger besungen als der Whippoorwill". Von Mark Twain über Henry David Thoreau und Emily Dickinson bis Johnny Cash ist Whippoorwill "Der Piepmatz, der harte Männer weich macht!".

Nur Whippoorwill wird langsam knapp. Nahrungsmangel, zu wenig Insekten.

Trauriges Pieps und guten Flug den tapferen Vögelchen!