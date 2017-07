Aus den Feuilletons Abschied von einem großen Literaten

Von Arno Orzessek

Schriftsteller Peter Härtling. (dpa / Daniel Reinhardt)

"Dirigent des Wort-Orchesters" und "Hansdampf in fast allen literarischen Gassen" - die Feuilletons würdigen den verstorbenen Schriftsteller Peter Härtling. Außerdem in den Feuilletons: War die Randale in Hamburg Terror?

Tilman Krause in der Tageszeitung DIE WELT über Härtling:



"Gibt es irgendeinen unserer Großen aus der Romantik, mit dem er sich nicht beschäftigt hätte? […] Aber was heißt 'unsere Großen'? Sein Metier waren die Schwierigen und die Schwachen, man könnte auch sagen die deutschen Untergeher, wenn das Wort nicht so pompös wäre. Denn wenn Peter Härtling […] sich ihrer annahm, wenn er sie liebevoll bettete in die Geschichte ihrer Verletzungen und Verstörungen, ja, dann waren sie keine Denkmalsfiguren mehr. Dann lag ihre Größe allenfalls im Scheitern. Dann wurden sie zu sympathischen Verlierern."