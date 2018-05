Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Mai 2018

Auftakt des Filmfestivals in Cannes Eröffnung mit einem Film von Regisseur Asghar Farhadi Heute Abend startet das Filmfestival im südfranzösischen Cannes. Zur Eröffnung werden der Regisseur und seine beiden Stars Penélope Cruz und Javier Bardem erwartet. Farhadi drehte für "Everybody knows" zum ersten Mal auf Spanisch. Der Film erzählt von einer Spanierin, die in Argentinien lebt und für eine Hochzeit in ihre Heimat zurückkehrt. Ihre Tochter ist auch dabei, doch dann verschwindet diese plötzlich spurlos. Insgesamt stehen 21 Beiträge im Wettbwerb. Die Goldene Palme für den besten Film wird am 19.Mai verliehen. Vorsitzende der internationalen Jury ist die australische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett. Deutsche Filmemacher sind dieses Mal nicht im Wettbewerb vertreten.

Römische Basilika Santa Maria restauriert Arbeiten wurden nach 16 Monaten beendet Die Fassade der römischen Basilika Santa Maria in Trastevere ist wieder vollständig zu bewundern. Gearbeitet wurde vor allem an den Fresken des Giebels und der seitlichen Fassadenteile, die durch Witterungseinflüsse stark verwaschen waren. Auch das zentrale Mosaik aus dem 13. Jahrhundert, das die Muttergottes flankiert von den törichten und klugen Jungfrauen zeigt, wurde restauriert. Für den künftigen Erhalt der Fassade soll ein neues Ableitsystem für das Regenwasser sorgen. Zudem wurden die Fresken chemisch konserviert. Die Kosten der Restaurierung beliefen sich auf knapp 400.000 Euro.

Oberhausener Festival ehrt Deimantas Narkevicius Kurzfilmtage-Hauptpreis geht an litauischen Filmemacher Der litauische Filmemacher Deimantas Narkevicius hat für seine Arbeit "Flecken und Kratzer" den Hauptpreis der 64. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen erhalten. Ausgezeichnet wurde seine experimentelle 3D-Arbeit, die mit der "Polarität zwischen dem Abgebildeten und den physischen Spuren auf dem Bildträger - Kratzer und Flecken - spielt", wie die Festivalleitung mitteilte. Der "Große Preis der Stadt Oberhausen" ist mit 8000 Euro dotiert. Einen weiteren Preis erhielt die griechische Filmemacherin Eva Stefani für ihren Film "Hirografo", ein Portrait der Stadt Athen. Ebenfalls für ein Stadtporträt – über Moskau - wurde der russischen Regisseur Dimitri Venkov ausgezeichnet. Der mit 5000 Euro dotierte Preis des Landes NRW ging an den indischen Filmemacher Sorahrab Hura- für eine "faszinierend verdichtete und explosive Zustandsbeschreibung vom heutigen Indien".

Theater Cottbus: Stiftungsrat für Entlassung von Christ Generalmusikdirektor soll nach Beschwerden gehen Nach Vorwürfen über den Führungsstil des Generalmusikdirektors des Cottbusser Staatstheaters hat sich auch der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) für eine vorzeitige Beendigung der Anstellung ausgesprochen. Die Mitglieder des Gremiums seien betroffen über die Vorwürfe der Musiker gegen Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ, hieß es in einer Mitteilung nach einer außerordentlichen Sitzung des Stiftungsrates. Christ sei ein herausragender Dirigent und habe dem Orchester des Staatstheaters zu überregionalem Renommee verholfen. Trotzdem unterstütze man die Absicht von Intendant Martin Schüler, die Anstellung von Christ vorzeitig zu beenden. Der Vorstandsvorsitzende der Kulturstiftung, Martin Roeder, hatte Ende April mitgeteilt, Christ sei bis zum Ende der Spielzeit beurlaubt - und es werde die Beendigung des Arbeitsverhältnisses angestrebt. In den vergangenen Wochen war Kritik über Christs Führungsstil immer lauter geworden. Die Rede ist von cholerischen Ausfällen und Beleidigungen im Arbeitsalltag, über Jahre. Die Theaterleitung regte eine Auszeit Christs und einen Mediationsprozess an. Der Generalmusikdirektor dagegen habe eine Vertragsauflösung ins Spiel gebracht, hieß es.

Raubkunst-Werk aus Sammlung Stern zurückgegeben Nach der Rückgabe hat es die Stadt Weinsberg gleich wieder gekauft Die baden-württembergische Stadt Weinsberg hat ein Raubkunst-Gemälde aus der Sammlung des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Kunstsammlers Max Stern zurückgegeben - und gleich wieder gekauft. Es handelt sich um "Die Weiber von Weinsberg" des Niederländers Gerrit Claesz. Bleker aus dem Jahr 1624, das im Weibertreu-Museum der Stadt hängt. Man sei sehr glücklich, da das Bild ein Kernstück der Sammlung sei und eng mit der Geschichte Weinsbergs verwoben, sagte der stellvertretende Bürgermeister Uwe Grobshäuser in München. Der Kaufpreis liege im fünfstelligen Bereich.