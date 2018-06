Astrophysiker Harald Lesch Nichts Anorganisches ist ihm fremd

Harald Lesch im Gespräch mit Ulrike Timm

Der Astrophysiker und Buchautor Harald Lesch (dpa / picture alliance / Kirsten Nijhof)

Er kann den Quark im Atomkern erklären und auch, wie der Hass im Menschen entsteht: Harald Lesch redet in 15-minütigen TV-Vorträgen über komplizierte Zusammenhänge. Bei der Physik spielt für ihn immer die Philosophie mit.

Als Sohn eines Gastwirts in Mücke war ihm sein Weg in den Olymp der Wissenschaften nicht in die Wiege gelegt. Auch als er mit 24 Jahren sein Physik-Diplomstudium mit einer Arbeit abschloss, die er "Sonnenwind-Wechselwirkung mit dem interstellaren Medium" nannte, konnte niemand ahnen, dass er einmal zu Deutschlands populärsten Welterklärern gehören würde.

Heute ist Harald Lesch, der von Anfang an die Philosophie zur Physik dazu nahm, berühmt dafür, auch komplizierte Zusammenhänge in seinen 15-minütigen TV-Vorträgen eingängig zu schildern. Da er auch Schwindel und Irrtümer in den Naturwissenschaften aufklärt, hat er sich nicht nur Freunde gemacht.

So hat er die Ausführungen zum Klimawandel im Parteiprogramm der AfD als blanken Unfug entlarvt und war daraufhin einem wahren Shitstorm ausgesetzt. Das bewegte ihn dazu, rational zu erklären, wie Hass im Menschen entsteht.

Vom Quark im Atomkern bis zu Paralleluniversen ist ihm nicht Organisches und Anorganisches fremd, über diese und viele andere Themen spricht Harald Lesch mit Ulrike Timm.