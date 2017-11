In "Traumhafte Kindheit" kehrt die Schriftstellerin und Feministin Catherine Millet zurück in ihre nicht besonders glücklichen ersten Lebensjahre. Durch Erinnerung vergewissert sie sich ihrer selbst - angelehnt an ihr Vorbild Marcel Proust. Mehr

Als "brillante Sonderlinge in einer Irrenanstalt" beschrieb der Nobelpreisträger Max Delbrück die Gruppe der Wissenschaftler um Max Born in den 1920er-Jahren in Göttingen. Diese Forscher stellt Richard von Schirach in seinem neuen Buch vor – ein Lesevergnügen.Mehr