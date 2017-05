Arusha, Tansania: Reicher Osten – armer Westen Inferno Livestream

Ein Bericht

Von Iris Nindl und Elisabeth Putz

Arm trifft auf Reich in Arusha 2008. (Iris Nindl)

Arusha, Tansania, Afrika: ein Ort, an dem Tourismusbauten und Luxushotels sprießen wie die Fliegenpilze. Daneben: Dreck, Müllhaufen, Lehmhütten, Slums.

Der Osten ist reich, der Westen ist arm. In Arusha legt man großen Wert auf ein sauberes Stadtbild. Man beschließt, alles was dieses Bild stört, von Zeit zu Zeit zu beseitigen: Straßenkinder, Obdachlose, Leprakranke - Operation: Make the City Clean. Die Autorin Iris Nindl hat diese Aktion mehrmals erlebt.

Das Arusha Cultural Heritage Center. (imago)

Übersetzung: Ramond Ngaiza und Elisabeth Putz

Regie: Elisabeth Putz

Mit: Birgit Minichmayr, Gerti Drassl, Siegfried Terpoorten, Francis Okpata, Iris Nindl

Produktion: Deutschlandradio Kultur/ORF 2009

Länge: 49'35

Kinder in Arusha (Iris Nindl)

Iris Nindl, geboren 1979 in Zell am See, studierte Sozialarbeit, ist ausgebildete Überlebenstrainerin.



Elisabeth Putz, geboren 1982 in St. Pölten, lebt als Autorin, Regisseurin und Journalistin in Wien.

Ein Junge hütet eine Kuhherde (Iris Nindl)