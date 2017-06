Architekt Jan Kleihues "Der wichtigste Raum ist die Küche"

Jan Kleihues im Gespräch mit Susanne Führer

Der Architekt Jan Kleihues im Mai 2016 in Berlin. (picture alliance/dpa/Foto: Paul Zinken)

Sein wohl bekanntestes und bisher größtes Projekt ist der Neubau des Bundesnachrichtendienstes mitten in Berlin. Doch der Architekt Jan Kleihues hat nicht nur in der deutschen Hauptstadt viele Spuren hinterlassen.

Jan Kleihues hat Hotels, Wohnhäuser, Bürogebäude und Kaufhäuser gebaut. Studiert hat er an der heutigen Universität der Künste. Er arbeitete bei Peter Eisenman in New York und Rafael Moneo in Madrid, bevor er sich in Berlin selbständig machte. Schließlich tat er sich mit seinem Vater, dem inzwischen verstorbenen Jan Kleihues, in den Räumen einer ehemaligen Müllverladestation zusammen.



Das Geheimnis des guten Miteinanders sei gewesen, dass sie kein einziges Projekt gemeinsam geplant hätten. Derzeit realisiert Jan Kleihues gleich zwei Museumsbauten: Das norwegische Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design in Oslo und ein Industriemuseum im italienischen Brescia. "Museen sind die Königsdisziplin für Architekten", sagt er. Und welcher Raum ist der wichtigste in einer Wohnung? Ganz klar: "Die Küche!"

Warum ihm Küchen so wichtig sind, weshalb es schade ist, dass das Innere der BND-Zentrale der Öffentlichkeit verborgen bleibt und wie es um die Kaffeekultur in seinem Büro steht, darüber unterhält sich Jan Kleihues mit Susanne Führer in der Sendung "Im Gespräch" ab 9.07 Uhr.