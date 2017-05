Arbeitsagentur-Chef Detlef Scheele Wie finanziert man Arbeit statt Arbeitslosigkeit?

Moderation: Gerhard Schröder

Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, im März 2017 in Nürnberg (picture alliance / Nicolas Armer/dpa)

Geht der Aufschwung am Arbeitsmarkt an den Langzeitarbeitslosen vorbei? Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, will das Thema neu auf die Tagesordnung setzen.

Monat für Monat meldet die Bundesagentur für Arbeit glänzende Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Stellensuchenden sinkt, die Zahl der Arbeitsplätze steigt. Nur eine Gruppe scheint von der guten Konjunktur kaum zu profitieren: die Langzeitarbeitslosen.

Sind die Jobcenter zu schlecht ausgerüstet?

Fehlt es an kompetenten Vermittlern?

Warum scheitern schon viele Jugendliche beim Start ins Berufsleben?

Detlef Scheele, 1956 im Hamburg geboren, war Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium und Senator für Arbeit und Soziales in Hamburg, bevor in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit berufen wurde, an deren Spitze er seit April 2017 steht.