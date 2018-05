Kulturnachrichten

Donnerstag, 31. Mai 2018

Anklage gegen Harvey Weinstein erhoben Ehemaliger Filmproduzent muss sich vor Gericht verantworten Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Vergewaltigung und sexuellen Fehlverhaltens angeklagt worden. Die Entscheidung einer Grand Jury in Manhattan bedeutet, dass sich Weinstein erstmals wegen entsprechender, seit Monaten bestehender Anschuldigungen vor Gericht verantworten muss. Neben Vergewaltigung wird Weinstein erzwungener Oralsex vorgeworfen, Klägerinnen sind zwei Frauen. Dutzende weitere werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Weinsteins Anwalt Benjamin Brafman kündigte an, gegen die Anklage vorzugehen - er strebe an, dass das Gericht sie fallen lasse. Die Anschuldigungen seien unbegründet und er bekräftigte, Weinstein streite sie weiterhin ab.

Beckmann-Gemälde "Die Ägypterin" wird versteigert Wert wird auf bis zu 2 Millionen Euro geschätzt Max Beckmanns Gemälde "Die Ägypterin" wird in Berlin versteigert. Im Auktionshaus Villa Grisebach kommt das 1942 in Holland entstandene Bild an diesem Donnerstagabend unter den Hammer. Sein Wert wird auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt. Das Werk stammt aus dem Nachlass von Barbara Göpel, einer engen Freundin des Malers. Der "weibliche Kopf in Blau und Grau", wie Beckmann das Gemälde nannte, wurde bereits in großen Ausstellungen weltweit gezeigt. Das Bild hatte Beckmanns Förderer Eberhard Göpel in Amsterdam erworben, dessen Frau Barbara das Werkverzeichnis des Künstlers zusammenstellte. Göpel selber war für die Nationalsozialisten am Kunstraub in ganz Europa für ein geplantes "Führermuseum" beteiligt. Beckmanns "Ägypterin" gehörte aber nicht dazu.

New Yorker Broadway mit Rekordsaison Musical über Gründung der USA besonders beliebt Mit einer hervorragenden Bilanz haben die Theater am New Yorker Broadway die Theatersaison abgeschlossen. Mit insgesamt 13,8 Millionen Menschen zwischen Mai 2017 und Mai 2018 hätten rund 500000 mehr Theaterfans die Theater besucht als im Vorjahr, teilte die zuständige Broadway League mit. Nie zuvor hätten die Theater so viele Zuschauer angezogen. Allerdings war die diesjährige Saison auch eine Woche länger als im Vorjahr. Und auch wirtschaftlich habe man die vergangene Saison mit einem Rekord abgeschlossen: die Einnahmen der Theater beliefen sich auf 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro). Besonders beliebt waren in der gerade zu Ende gegangenen Saison das Musical "Hamilton", die Geschichte der Gründung der USA via Rap - und die Auftritte von Rockmusiker Bruce Springsteen.

Manuel Pujol wird neuer Chordirektor in Stuttgart Stuttgarter Oper setzt auf herausragende Qualität Ab der Spielzeit 2018/19 wird Manuel Pujol die Geschicke des Stuttgarter Opernchors leiten. Dazu verlässt der Musiker die Oper Dortmund zum Ende der Spielzeit 2017/2018. Das Haus würdigte den scheidenden Chorleiter: "Pujol, der den Chor der Oper Dortmund seit April 2015 leitete, formte in der kurzen Zeit seines Wirkens an der Oper Dortmund den Chor zu einem überregional anerkannten Klangkörper. Die Berufung Pujols an die Staatsoper Stuttgart bestätigt die hohe Qualität seiner Arbeit in Dortmund." Die Oper in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gilt als Top-Adresse im Opernbetrieb, die bereits mehrfach als "Opernhaus des Jahres" ausgezeichnet wurde. Neben seiner Arbeit als Chordirektor war Pujol den Angaben nach unter anderem musikalischer Leiter verschiedener Produktionen, u.a. "Die Zauberflöte", "Nabucco2 und "Sunset Boulevard". Im Rahmen des Förderprogramms "Dirigentenforum" des Deutschen Musikrates wurde Pujol Gewinner 1. Deutschen Chordirigentenpreises.

Angeblich ermordeter Journalist Babtschenko lebt Ukrainischer Geheimdienst: Mordanschlag vereitelt Der für tot erklärte Kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige trat heute bei einer Pressekonferenz in Kiew auf. Sein Tod sei inszeniert worden, um einen geplanten Mordanschlag auf Babtschenko zu vereiteln, teilte der ukrainische Geheimdienst mit. Gestern hatte die ukrainische Polizei erklärt, der frühere Kriegsreporter sei im Treppenhaus seines Wohngebäudes durch drei Schüsse in den Rücken getötet worden. SBU-Chef Wasyl Gryzak beschuldigte Russland, hinter dem Mordkomplott zu stecken. "Uns ist es gelungen, eine zynische Provokation zu verhindern und die Vorbereitung dieses Verbrechens durch die russischen Sicherheitsdienste zu dokumentieren", sagte er. Moskau hatte die Anschuldigungen aus Kiew zuvor bereits zurückgewiesen und die mutmaßliche Ermordung des Journalisten "scharf verurteilt". Babtschenko hatte in Moskau für die oppositionelle Zeitung "Nowaja Gaseta" und den liberalen Radiosender "Echo Moskwy" gearbeitet. Im Februar 2017 verließ er Russland, nachdem er nach eigenen Angaben Todesdrohungen erhalten hatte.

Brüssel will Milliarden für Kultur und Kreatives ausgeben Auch ein Online-Verzeichnis für europäische Filme soll entstehen Milliardensegen aus Brüssel für europäische Filmproduzenten und Entwickler von Computerspielen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, im Haushalt bis 2027 rund 1,1 Milliarden Euro einzuplanen, die in die Entwicklung und den Vertrieb europäischer Filme, Fernsehproduktionen und Videospiele fließen sollen. Zudem soll ein Online-Verzeichnis von Filmen aus der EU entstehen. Weitere Millionensummen aus dem Gemeinschaftshaushalt der EU will die Kommission in die Kunstförderung und den Erhalt einer vielfältigen und pluralistischen Medienlandschaft investieren. Insgesamt sollen 1,85 Milliarden Euro in den europäischen Kultur- und Kreativsektor fließen.