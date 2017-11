Kulturnachrichten

Mittwoch, 8. November 2017

Andreas Reckwitz bekommt Bayerischen Buchpreis Ehrenpreis geht an Illustrator und Schriftsteller Tomi Ungerer Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz ist mit dem Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet worden. Der 47-Jährige bekam die Auszeichnung für sein Werk "Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne". Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ging an den Illustrator und Schriftsteller Tomi Ungerer. Der 85-Jährige schrieb und illustrierte berühmte Kinderbücher wie "Die drei Räuber" oder "Der Mondmann".

Twitter verdoppelt Tweet-Länge Kurznachrichten dürfen bis zu 280 Zeichen lang sein Twitter-Nachrichten dürfen künftig doppelt so lang sein wie bisher. Der Kurznachrichtendienst stockte die Obergrenze für Text-Beiträge nach einem mehrwöchigen Test regulär auf 280 Zeichen auf. Das Feedback aus der Testphase besage, dass Nutzer sich mit der erhöhten Zeichenzahl zufriedener fühlten, da sie sich auf Twitter besser ausdrücken und gute Inhalte finden könnten, erklärte die Firma. Twitter hat seit Jahren mit einem nur zögerlichen Wachstum der Nutzerzahlen und roten Zahlen zu kämpfen. Im vergangenen Quartal stieg die Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Nutzer um vier Millionen auf 330 Millionen. Facebook - ein Rivale um Online-Werbegelder - zog längst davon und hat mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer.

Tariq Ramadan nach Vergewaltigungsvorwürfen beurlaubt Uni Oxford: Vorwürfe gegen Islamforscher haben "verstärkte Unruhe ausgelöst Die Universität Oxford hat den prominenten Islamwissenschaftler Tariq Ramadan beurlaubt. Mehrere Frauen hatten ihm Vergewaltigung und Belästigung vorgeworfen. Die Vorwürfe gegen den Professor hätten an der Hochschule "verstärkte und verständliche Unruhe" ausgelöst. Mit der Beurlaubung Ramadans sei aber keine Vorverurteilung verbunden. Zwei französische Frauen hatten Ramadan Vergewaltigung vorgeworfen. Zudem gaben mehrere schweizerische Frauen in dortigen Medien an, in den 1980-er und 1990-er Jahren von Ramadan sexuell bedrängt worden zu sein. Der gebürtige Schweizer Ramadan bestreitet die Vorwürfe und hat juristische Schritte wegen Verleumdung angekündigt.

Berliner Schaubühne sagt Gastspiel in Istanbul ab Mitarbeiter fürchten um ihre Sicherheit in der Türkei Die Berliner Schaubühne hat kurzfristig das Gastspiel von "Richard III." auf dem internationalen Theaterfestival in Istanbul abgesagt. Mitarbeiter hätten in der aktuellen politischen Situation um ihre Sicherheit in der Türkei gefürchtet, erklärte das Theater und äußerte sein "großes Bedauern" über die kurzfristige Absage der Aufführung der Inszenierung von Thomas Ostermeier. "Die Verhaftungen vieler Journalisten, Wissenschaftler und Menschenrechtler in den letzten Wochen und Monaten, (...) vor allem aber die nicht erkennbaren Gründe hierfür, führten zu einer großen Verunsicherung im Team", erklärte die Schaubühne. Die Inszenierung von Shakespeares "Richard III." mit dem Schauspieler Lars Eidinger in der Hauptrolle galt als das Highlight des Theaterfestivals. Beide Vorstellungen waren seit langem ausverkauft.