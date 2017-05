Kulturnachrichten

Montag, 29. Mai 2017

Alicia Keys mit Preis von amnesty international geehrt Auch Aktivistinnen der kanadischen Bewegung für indigene Völker wurden geehrt Sängerin Alicia Keys ist mit dem Preis "Botschafterin des Gewissens" von amnesty international ausgezeichnet worden. Die Musikerin glaubt, dass Donald Trump der Bürgerrechtsbewegung in den USA gut tut. "Zum ersten Mal ist jetzt alles offen zu sehen. Die Lage ist nicht besser, als wir dachten. Es gibt so viel mehr Arbeit zu tun", sagte Keys laut der Tageszeitung "Montreal Gazette". In Montreal nahm die 36-jährige US-Bürgerin den Preis "Botschafterin des Gewissens" der Menschenrechtsorganisation Amnesty International entgegen. Sie teilte sich den Preis mit Aktivistinnen der kanadischen Bewegung für indigene Völker. Unter Trump sei ein solcher Aktivismus nötiger als je zuvor, erklärte Keys. Die Sängerin hat mehr als ein Dutzend Grammys gewonnen und gehört zu den Gründern der Hilfsorganisation Keep a Child Alive, die sich vor allem um HIV-Infizierte in Afrika kümmert. Vor ihr sind mit dem Preis schon Nelson Mandela, Joan Baez und die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai aus Pakistan geehrt worden.

Diane Kruger gewinnt "Silberne Palme" in Cannes Hauptpreis für den besten Film geht an "The Square" aus Schweden Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger ist bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Schauspielerin geehrt worden. Die 40-Jährige, die vor allem in Hollywood dreht, bekam die Silberne Palme für ihre Rolle in dem deutschsprachigen Film „Aus dem Nichts". Der Hamburger Regisseur Fatih Akin thematisiert darin die Morde des rechtsextremen NSU. Kruger spielt eine Frau, die bei einem Bombenanschlag durch zwei Neo-Nazis in Hamburg ihren türkischen Ehemann und den kleinen Sohn verliert. Die in Niedersachsen geborene Schauspielerin, die eigentlich Heidkrüger heißt, nahm den Preis sichtlich gerührt entgegen und dankte Akin für sein Vertrauen. Zum besten Schauspieler wurde der US-Schauspieler Joaquin Phoenix für seine Rolle in "You Were Never Really Here" gekürt. Die Goldene Palme für den besten Film ging überraschend an die schwedische Satire "The Square". Regisseur Ruben Östlund erzählt darin von einem Museumskurator, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als er sein Handy verliert. "The Square" wird so zu einem Abbild der bürgerlichen Gesellschaft und wirft Fragen zu Moral, Vertrauen und Männlichkeit auf. Es ist das erste Mal, dass der Hauptpreis in Cannes nach Schweden geht.

Peng-Comicpreis geht an Berliner Künstler Fil Auszeichnung erfolgt für seine Serie "Didi & Stulle" Der Berliner Zeichner Philip Tägert alias Fil ist beim Comicfestival in München für seine Serie "Didi & Stulle" mit dem "Peng!"-Comicpreis ausgezeichnet worden. Der 1966 in Berlin geborene Fil veröffentlicht seine anarchischen Geschichten von "Didi und Stulle" im Berliner Stadtmagazin "Zitty" seit 1981. Nun sind seine Cartoons bei Reprodukt als Gesamtausgabe erschienen. Die Graphic Novel "Ein diabolischer Sommer" von Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse wurde bei dem Comicfestival als bester europäischer Comic ausgezeichnet. Als bester Manga wurde die Fantasy-Geschichte "Die Braut des Magiers" von Kore Yamazaki ausgewählt. Bester Online-Comic sind die wöchentlichen Strips "herrmann-comix.de" von Maxim C. Seehagen. Die Endzeit-Geschichte "Eternauta" von Hector German Oesterheld und Francisco Solano Lopez ist "beste Edition eines Klassikers". Eine Ehrung bekam auch Herausgeber Eckart Sackmann für seine Edition der "Deutschen Comicforschung". Der ehemalige Mad-Redakteur Herbert Feuerstein wurde für sein Lebenswerk gewürdigt.

Rüdiger Safranski mit Ludwig-Börne-Preis geehrt Auszeichnung für Essays und Reportagen ist mit 20 000 Euro dotiert Der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safranski bekam in der Frankfurter Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis verliehen. Die Auszeichnung für Essays und Reportagen gilt als eine der renommiertesten Ehrungen im deutschsprachigen Raum und ist mit 20 000 Euro dotiert. Sie wird seit 1993 jedes Jahr von der Ludwig-Börne-Stiftung vergeben. Bestseller-Autor Safranski ist mit Biografien über Goethe, Nietzsche oder Schopenhauer bekannt geworden. Als einer der wenigen der prominenten Intellektuellen hat er sich kritisch über die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel geäußert. Der Preis erinnert an den aus dem jüdischen Ghetto in Frankfurt/Main stammenden Ludwig Börne. Der scharfzüngige Autor gilt als Begründer des politischen Feuilletons.

US-Rockmusiker Gregg Allman gestorben Gründer der Allman Brothers Band wurde 69 Jahre alt Gregg Allman starb friedlich in seinem Haus in Savannah im US-Staat Georgia, hieß auf der Homepage des Künstlers. Allman, ein Wegbereiter des Southern Rock, hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme. Die Musik sei "Medizin für seine Seele" gewesen, hieß es in dem Statement. Die Allman Brothers Band hatte ihre große Zeit in den 70er Jahren mit Hits wie "Jessica" oder "Ramblin' Man".