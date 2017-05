Alejandra Ribera Eine Winterplatte im Mai

Moderation: Martin Böttcher

Alejandra Ribera, kanadische Musikerin, zu Gast beim Deutschlandfunk Kultur. (Deutschlandradio / Jana Demnitz)

Die in Kanada lebende Musikerin Alejandra Ribera hat argentinische Wurzeln – und schottische. Sie singt auf Englisch, Spanisch, Französisch. "This Island" heißt ihr neues Album, das mitten im tiefsten Winter entstanden ist. Wie hört sich das jetzt im Frühling an?

Auf ihrem neuen Album taucht die Sängerin tief in die menschliche Seele ein, die Songs haben etwas sehr Intimes, man kann Alejandra Ribera ins Innere schauen. Eine introvertierte Winterplatte, könnte man sagen – und in der Tat ist sie mitten im Winter in einem einsamen Studio im ländlichen Ontario entstanden, in der ersten Nacht dort sollen 35 Zentimeter Schnee gefallen sein, der See nebenan zugefroren.

Jetzt war sie zu Gast im frühlingshaften Deutschland bei uns im Studio. Natürlich wollte Martin Böttcher von ihr wissen, wie sich ihre Musik für sie selbst jetzt im sonnigen Mai anhört. Wie erlebt sie sie jetzt?