Alain Claude Sulzer über "Die Jugend ist ein fremdes Land" Das echte Leben in Worte gefasst

Alain Claude Sulzer im Gespräch mit Andrea Gerk

Der Schweizer Autor Alain Claude Sulzer widmet sich im neuen Buch seiner Kindheit und Jugend (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Seine Kindheit und Jugend thematisiert der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer in seinem neuen Buch, das im Herbst erscheint. An Biografien seien diese frühen Jahre das interessanteste, sagt er. Ab dem 18. Lebensjahr werde die Lektüre meist todlangweilig.

Der Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer wächst in Riehen, einem Vort von Basel auf. Oder, wie er es in "Die Jugend ist ein fremdes Land" beschreibt: in einer Welt der zugezogenen Gardinen, in der niemand geschieden ist und Frauen, die Auto fahren, eher als anrüchig gelten. Er hat ein Erinnerungsmosaik an eine ganz normale Vorortjugend der 60er- und 70er-Jahre geschaffen.

Die Tücken der Erinnerung

"Ich erinnere mich natürlich nicht an alles", sagte Sulzer im Deutschlandfunk Kultur. Aber er habe über die wichtigsten Dinge geschrieben, an die er sich erinnere. Auch er selbst lese gerne Biographien, vielleicht weil das "wahre, echte Leben" in Worte gefasst werde, sagte der Schriftsteller. Ihm sei aufgefallen, dass bei Autobiographien von berühmten Leuten, beispielsweise Schauspielern, vor allem die Anfänge des Lebens interessant seien: "Spannend ist eigentlich immer die Kindheit, nachher wird es todlangweilig." Auch sein Buch ende mit dem 18/19. Lebensjahr und es werde bestimmt keine Fortsetzung geben. "Danach habe ich Romane geschrieben." Bei der Lektüre solcher Erinnerungsbücher könnten sich Leser selbst zurückversetzen und an Dinge erinnern, die sie vergessen hätten.

Alain Claude Sulzer, Die Jugend ist ein fremdes Land

Galiani Verlag, Berlin 2017

180 Seiten, 16,99 Euro