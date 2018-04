Kulturnachrichten

Montag, 9. April 2018

Akademie mit Ullman-Installation wiedereröffnet Räume waren wegen Baumängeln drei Jahre geschlossen Mit einer Installation des israelischen Künstlers Micha Ullman hat die Berliner Akademie der Künste ihre Ausstellungsräume nach mehr als drei Jahren wieder eröffnet. In dem repräsentativen Gebäude am Brandenburger Tor waren schwerwiegende Mängel an der Klimaanlage beseitigt worden. Die Installation "Bis zum letzten Sandkorn" nehme Bezug auf die Krisensituation sowie historische und aktuelle Friedensverhandlungen in Israel, verweise aber gleichzeitig auf eine universelle Bedeutungsebene, teilte die Akademie mit. Ullman hat schon mehrere Kunstprojekte in Berlin und Deutschland verwirklicht. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört die "Bibliothek" (1995), das vielbesuchte Mahnmal auf dem Berliner Bebelplatz, das an die nationalsozialistische Bücherverbrennung erinnert. Die Installation in der Akademie ist bis zum 22. April zu sehen.

Werk von Jeff Koons in Amsterdam beschädigt Ausstellungsbesucher hat Teile des Kunstwerks zerbrochen Ein Werk des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Jeff Koons ist in einer Amsterdamer Ausstellung beschädigt worden. Ein Besucher sei versehentlich zu dicht an eine blaue Kugel aus dünnem Glas geraten, die daraufhin zerbrach, erklärte ein Sprecher der Nieuwe Kerk mit. Das Werk aus Koons Serie "Gazing Balls" war dort seit Februar im Rahmen der Ausstellung "Meisterwerk 2018" zu sehen. Das Bild hinter der Glaskugel wurde nicht beschädigt. Es ist eine Replik des Gemäldes "Madonna und Kind mit vier Heiligen" des italienischen Renaissancemalers Perugino. Vertreter Koons' würden nun eine Schadensschätzung für die Versicherung vornehmen, erklärte der Sprecher. Der 63-jährige Koons gilt als einer der teuersten lebenden Künstler. 2013 wurde seine Skulptur "Balloon Dog" vom Auktionshaus Christie's für umgerechnet rund 47 Millionen Euro versteigert.

Kindersendung und Fanta 4 ausgezeichnet Medienpreise für Sprachkultur verliehen Die Fantastischen Vier und die "Sendung mit der Maus" sind mit dem Preis für deutsche Sprachkultur ausgezeichnet worden. Die Musiker stünden wie keine andere Band für den deutschen HipHop, mit ihnen sei der Deutschrap salonfähig und beliebt geworden, erklärte die Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache. Bandmitglied Thomas D sagte in Deutschlandfunk Kultur, es sei komplizierter, auf Deutsch als auf Englisch zu rappen. "Es bedarf wahrscheinlich mehr Hirnschmalz als amerikanischer Rap, aber das liegt auch daran, dass sich wenige Worte reimen", so der Musiker weiter. Der zweite Preisträger, die "Sendung mit der Maus", besitzt nach Ansicht der Jury die Fähigkeit, in ihren Sachgeschichten komplexe Sachverhalte interessant, verständlich und spannend zu erklären, ohne dabei schulmeisterhaft aufzutreten oder unnötig zu vereinfachen und infantilisieren. Sie sei jede Woche auch für Erwachsene eine Erkenntnisquelle. Der Medienpreis für Sprachkultur wird seit 30 Jahren vergeben.

Albert Oehlen in Venedig Größte Ausstellung des Krefelder Malers in Italien. Unter dem Titel "Cows by the Water" ist in Venedig die größte Ausstellung über Albert Oehlen in Italien zu sehen. Oehlen arbeitet seit mehr als 30 Jahren daran, die Grenzen der Malerei auszuloten. Charakteristisch für sein Werk sind die expressive Pinselführung und explosive Farbigkeit. Die Werkschau im Palazzo Grassi zeigt etwa 85 Werke des Malers, der zu den bedeutendsten Gegenwartskünstlern Deutschlands zählt. Geboten wird ein Überblick über das Gesamtwerk des 63-Jährigen, wobei vor allem Gemälde zu sehen sind.