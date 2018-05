Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Mai 2018

Ägyptischer Blogger Wail Abbas festgenommen Tausende politische Gefangene in Ägypten Ägyptische Sicherheitskräfte haben einen der prominentesten Blogger und Journalisten des Landes festgenommen. Der 43 Jahre alte Wail Abbas sei heute morgen aus unbekannten Gründen von der Polizei abgeholt worden, teilten Menschenrechtler mit. Sie deuten die Festnahme als Teil einer Polizeikampagne, die kritische Stimmen zum Schweigen bringen will. In Ägypten sitzen Tausende Menschen aus politischen Gründen in Haft, darunter vor allem Anhänger der islamistischen Muslimbruderschaft.

Amnesty fordert von Merkel Einsatz für Chinesin Liu Xia Unter Hausarrest, kaum Kontakt zur Außenwelt Vor ihrer China-Reise hat Amnesty International an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, sich für die Freilassung der chinesischen Künstlerin Liu Xia einzusetzen. Die Witwe des im Juli 2017 gestorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo stehe seit 2010 rechtswidrig unter Hausarrest und werde rund um die Uhr überwacht, erklärte die Menschenrechtsorganisation in Berlin. Die 57-Jährige habe so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Merkel wird an diesem Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Peking erwartet.

Literaturnobelpreis-Sekretärin: Alle sollten zurücktreten Neue Mitglieder durch externe Instanz berufen Die Jury für den Literaturnobelpreis braucht nach Ansicht der früheren Ständigen Sekretärin Sara Danius wegen ihrer Krise einen kompletten Neustart. "Nach meiner Auffassung sollten alle Mitglieder zurücktreten", sagte sie dem "Svenska Dagbladet". Eine externe Instanz solle die Akademie dann neu aufsetzen und neue Mitglieder berufen. Das Jury-Gremium für den Literaturnobelpreis ist nach einem Belästigungs- und Korruptionsskandal in einer Vertrauenskrise. In diesem Jahr wird der Preis nicht vergeben.

Documenta-Obelisk: Künstler akzeptiert Kaufpreis Säule soll auf Königsplatz bleiben oder wird abgebaut Die Standortfrage entscheidet über den Verbleib des documenta-Obelisken in Kassel. Der Künstler Olu Oguibe sei bereit, die 16 Meter hohe Säule für den gesammelten Spendenbetrag von 126.000 Euro in der Stadt zu lassen, sagte Oguibes Galerist, der Berliner Alexander Koch: "Die Summe, die aufgebracht wurde, ist der Preis für das Werk." Der Obelisk war ein Kunstwerk der 14. documenta im vergangenen Jahr. Die Säule steht momentan auf dem Königsplatz in der Innenstadt - und solle dort bleiben. "Der Künstler hat das Werk für diesen Standort konzipiert", erklärt Koch. Entscheide sich Kassel für einen anderen Standort, werde das Kunstwerk abgebaut. Der Obelisk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers setzt sich mit dem Thema Flucht auseinander und wird seit Monaten in Kassel kontrovers diskutiert.