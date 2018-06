Kulturnachrichten

Sonntag, 10. Juni 2018

Achenbach kritisiert Spekulation mit Kunst Verurteilter ehemaliger Kunstberater bereut Betrügereien Der ehemalige Kunstberater Helge Achenbach, der wegen Millionenbetrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, ist mit sich selbst hart ins Gericht gegangen. Er rätsle noch immer über die Gründe, die ihn zum Millionenbetrug getrieben hätten, sagte er der "Welt am Sonntag". Er habe mit den Großen mitspielen wollen, es sei "eine furchtbare Gemengelage aus Hochmut, Eitelkeit und Überheblichkeit" gewesen, gepaart mit Missgunst und Gier. Für die Kunstberatung, die Achenbach in Deutschland als einer der ersten eingeführt hatte, hat der 66-Jährige heute nichts mehr übrig. Nur Menschen, die keine Ahnung von Kunst hätten und sie als Spekulation verstünden, bräuchten Kunstberater, sagte Achenbach. Das Kunstsammeln verkomme immer mehr zum Spekulantentum.

Astronomen "wiegen" die Milchstraße Milchstraße besitzt die Masse von 960 Milliarden Sonnen Ein US-Forscherteam von der University of Arizona die Masse der Milchstraße errechnet. Die Astronomen hatten nach einem Weg gesucht, die Gesamtmasse der Milchstraße und anderer Galaxien möglichst exakt zu bestimmen. Dabei gehe es nicht bloß um die Sterne in einer Galaxie, die nur etwa 15 Prozent der Masse der Milchstraße ausmachen, wie die University of Arizona erläutert. Rund 85 Prozent sind sogenannte Dunkle Materie. Sie ist nicht sichtbar und wurde noch nie direkt beobachtet. Forscher wissen jedoch, dass sie da ist, denn sie macht sich über ihre Schwerkraft bemerkbar. Die US-amerikanischen Astronomen maßen nun den sogenannten Drehimpuls von 9 der rund 50 Satellitengalaxien unserer Milchstraße. Die Forscher kombinierten ihre Messungen mit einem umfangreichen Computermodell und konnten auf diese Weise die Schwerkraftwirkung - und damit die Masse - unserer Heimatgalaxie besonders gut bestimmen. So haben die Astronomen die Gesamtmasse der Milchstraße auf 960 Milliarden Mal die Masse unserer Sonne bestimmt. Frühere Untersuchungen waren zu Werten zwischen 700 Milliarden und 2 Billionen Sonnenmassen gekommen, wie die Universität erläutert.

Buchautor Zeyringer fordert TV-Boykott der Fußball-WM Kommerz und Korruption zerstörten den Fußball Der österreichische Literaturkritiker und Publizist Klaus Zeyringer fordert einen TV-Boykott der Zuschauer bei der Fußball-Weltmeisterschaft. "Schauen wir uns kein einziges Match mehr an. Wir sind keine Quotenbringer, keine dummen Schafe, keine dumpfen Konsumenten", forderte er im Deutschlandfunk. Zeyringer hat zusammen mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow das Buch "Das wunde Leder" veröffentlicht. Darin beklagen die Autoren, dass Kommerz und Korruption den Fußball zerstörten. Das ganze System werde durch die riesigen TV-Gelder weiter angetrieben. Der Autor betonte, er finde den heutigen Fußball faszinierend. "Nur die Zustände rundherum, die sich dann auch auf dem Spielfeld auswirken, die finde ich verheerend." Fußball sei heutzutage das "einzige Volksmärchen" und "die einzige Erzählung, die weltweit die Menschen verbinden kann." Es sei aber niemandem mehr vermittelbar, dass "ein Spieler von Hamburg zehnmal so viel verdient wie der deutsche Bundespräsident".

Früherer Fleetwood Mac-Gitarrist Danny Kirwan ist tot Von 1968 bis 1972 war er Mitglied der legendären Britischen Band Der frühere Gitarist der Band Fleetwood Mac, Danny Kirwan, ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 68 Jahren in London, wie Mick Fleetwood, einer der Gründer der Band, auf Facebook mitteilte. Mick Fleetwood war es gewesen, der den 18jährigen Kirwan im August 1968 in die Band holte, der damals auch John McVie, Peter Green und Jeremy Spencer angehörten. Seine Liebe zum Blues habe dazugeführt, dass er gefragt wurde, Teil von Fleetwood Mac zu werden, so Fleetwood. Seinen ersten Auftritt hatte er in dem Hit "Albatross". In der Zeit von 1968 bis 1972 sang und spielte Kirwan auf 5 Alben der Band mit. Er war auch als Songschreiber tätig. 1972 flog er unter anderem wegen Alkoholproblemen aus der Band. Kirwan war außerdem unter den Bandmitgliedern, die 1998 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.

Deutscher Bühnenverein beschließt Wertekodex Außerdem soll es Geschlechtergerechtigkeit in Gremien und Vorständen geben Der Deutsche Bühnenverein hat auf seiner Jahreshauptversammlung in Lübeck einen "wertebasierten Verhaltenskodex zur Prävention von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch" verabschiedet. Die Mitgliedstheater und -orchester sollen den Kode kommunizieren und individuell weiterentwickeln, teilte der Bühnenverein zum Abschluss des zweitägigen Treffens mit. Rund 300 Verwaltungsdirektoren, Intendanten, Kulturpolitiker und weitere Gäste hatten teilgenommen. "Dies ist kein Katalog, der menschliches Verhalten bis in den letzten Winkel hinein diktiert und ausleuchtet", sagte Bühnenvereinspräsident Ulrich Khuon. Aber der Kodex soll die Theater und Orchester bestärken, "mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder auszuhandeln, wie man miteinander umgeht und arbeitet". Als weiteren Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit beschloss der Bühnenverein, eine paritätische Besetzung aller Gruppenvorstände und Gremienpositionen in absehbarer Zeit umzusetzen.