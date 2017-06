Kulturnachrichten

Freitag, 2. Juni 2017

Abschieds-Jubel für Frank Castorf Letzte Inszenierung an der Berliner Volksbühne Der zum Ende dieser Spielzeit scheidende Intendant Frank Castorf hat am Donnerstagabend seine letzte Inszenierung an der Berliner Volksbühne vorgestellt. Zum Abschluss seiner 25-jährigen Zeit als Chef des Theaters wandte er sich erneut seinem Lieblingsautor Fjodor M. Dostojewski zu. Dessen Erzählungen "Ein schwaches Herz" und "Bobok" sowie Michail Bulgakows Satire "Iwan Wassiljewitsch wechselt den Beruf" verwob er zu einem assoziationsreichen Kaleidoskop über die Unerreichbarkeit dauerhaften Glücks. Für Castorf-Verhältnisse fällt der mit Volksbühnen-Stars wie Kathrin Angerer, Jeanne Balibar, Frank Büttner und Sir Henry prominent besetzte Abend recht kurz aus: Er dauert lediglich vier Stunden ohne Pause. Einige Zuschauer verließen die Premiere dennoch vorzeitig. Der Großteil aber blieb und applaudierte am Ende kräftig. Es stellte sich allerdings der Eindruck ein, der Beifall und der Jubel galten eher Frank Castorf selbst als der Inszenierung. Castorfs Intendanz endet im Sommer mit dem Antritt von Chris Dercon als neuem Leiter des Theaters. Castorf wird in Zukunft als freischaffender Regisseur arbeiten. Geplant ist beispielsweise jährlich eine Inszenierung am Berliner Ensemble unter dem neuen Intendanten Oliver Reese. Als erstes will Castorf dort im Dezember seine Version von Victor Hugos Drama "Les Misérables" ("Die Elenden") herausbringen.

Bundestag mit klarer Mehrheit für Einheitsdenkmal "Wippe" soll 2019 eingeweiht werden Nach 20 Jahren Diskussion soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin nun doch gebaut werden. Der Bundestag forderte in der Nacht mit klarer Mehrheit, das seit Jahren geplante Projekt noch vor der Bundestagswahl im Herbst auf den Weg zu bringen. Einweihung soll im Herbst 2019 sein - am 30. Jahrestag des Mauerfalls. Die Grünen unterstützten einen entsprechenden Antrag von Union und SPD. Nur die Linken stimmten dagegen. Das Plenum hob damit einen Beschluss des Haushaltsausschusses vom vergangenen April auf, der das Projekt wegen einer Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro gestoppt hatte. Die Entscheidung damals sei "richtig und wichtig" gewesen, sagte die SPD-Abgeordnete Hiltrud Lotze. Die folgende Debatte habe gezeigt, worum es wirklich gehe - den Mut der Ostdeutschen zur Überwindung der SED-Diktatur zu würdigen. Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz sagte: "Das Freiheits- und Einheitsdenkmal darf und wird nicht an der Finanzierung scheitern. Wir wollen bauen." Geplant ist nach dem bisherigen Verfahren eine große begehbare Waage vor dem Berliner Schloss. Unter dem Motto "Bürger in Bewegung" soll sie an die Friedliche Revolution in der DDR 1989 und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Die Wettbewerbssieger Milla & Partner aus Stuttgart reagierten erfreut auf die Entscheidung. "Nach einem Jahr der Ungewissheit sind wir froh, das vor sieben Jahren begonnene und seit bald zwei Jahren baureife Werk nun umsetzen zu können", erklärten Geschäftsführer Johannes Milla und Architekt Sebastian Letz.

Der Bundestag forderte in der Entscheidung, die Plenarbeschlüsse zur Errichtung des Denkmals aus den Jahren 2007 und 2008 "konsequent" umzusetzen. Die ursprünglich bewilligten Mittel von zehn Millionen Euro sollten gegebenenfalls aufgestockt werden, hieß es. Die Linken kritisierten besonders den geplanten Standort auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Berliner Schloss. Das Vorhaben habe kaum Akzeptanz in der Öffentlichkeit, sagte die Linken-Abgeordnete Sigrid Hubach.

Civis Medienpreis 2017 an 13 Programme verliehen Integration und kulturelle Vielfalt in den Medien Insgesamt 13 europäische Radio-, Film-, Fernseh- und Internetprogramme sind mit dem "Civis Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt in Europa" ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Donnerstagabend im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen, wie die Civis Medienstiftung mitteilte. Am Wettbewerb 2017 nahmen den Angaben zufolge insgesamt 783 Programme aus 24 EU-Staaten und der Schweiz teil. Mit dem Civis Medienpreis 2017 wurden Programme von ARD, BR, Deutschlandradio, France Televisions, HR, MDR, NDR, RAI 3, SRF, WDR und der Hamburg Media School prämiert. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz, und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, nahmen an der Preisverleihung teil.

Stiftung von Stararchitekt Foster in Madrid eingeweiht "Design ist der Schlüssel zur Zukunft" Der britische Stararchitekt Norman Foster (82) hat in Madrid seine Stiftung ins Leben gerufen. In der spanischen Hauptstadt weihte die "Norman Foster Foundation" Donnerstag Abend in einem Palais ihren Hauptsitz feierlich ein. Außerdem veranstaltete sie im Madrider Teatro Real das Eröffnungsforum "Future is Now". Führende Vertreter aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Kunst und Technologie debattierten darüber, wie Designer und politische Entscheidungsträger auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren können. "Design ist der Schlüssel zur Zukunft", sagte Foster, der unter anderem die Reichstagskuppel entwarf und 1999 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde. Das erklärte Ziel der Stiftung ist die Förderung des "interdisziplinären Denkens und der Forschung, um den neuen Generationen von Architekten, Designern und Städtebauern dabei zu helfen, die Zukunft vorauszuahnen". Die Stiftung soll sich zudem der Erhaltung und der Verbreitung des Foster-Archivs widmen. Im 1912 errichteten Palais im Madrider Stadtviertel Chamberí werden Zeichnungen, Pläne, Modelle, Skizzenbücher und Erinnerungsstücke des Briten aufbewahrt. Man will auch Architekturstudenten mit Stipendien fördern. Nach Medienberichten spielte Fosters spanische Frau Elena Ochoa bei der Wahl von Madrid als Stiftungssitz eine entscheidende Rolle.