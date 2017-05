Kulturnachrichten

Samstag, 20. Mai 2017

Abkommen soll illegalen Kunsthandel erschweren Sechs Staaten unterzeichnen Übereinkommen des Europarats in Nikosia Bei einem Ministertreffen des Europarats in der zyprischen Hauptstadt Nikosia haben sechs Staaten ein Abkommen unterzeichnet, das strafrechtliche Maßnahmen zum Kampf gegen den Schmuggel von Kulturgütern zur Finanzierung von Terroraktivitäten vorsieht. Es handelt sich um Armenien, Griechenland, Mexiko, Portugal, San Marino und Zypern. Der zyprische Außenminister Ioannis Kasoulides sprach von einem "großen Schritt nach vorne zum Schutz unseres kulturellen Erbes". Er rief alle Staaten auf, das Abkommen so bald wie möglich zu unterzeichnen und durch ihre Parlamente ratifizieren zu lassen. Das Übereinkommen tritt in Kraft, wenn mindestens fünf Staaten es ratifizieren. Beitreten können nicht nur die 47 Europaratsländer, sondern alle Staaten weltweit. Die Experten im Europarat hoffen nicht zuletzt auf einen Beitritt der USA, wo die Strafverfolgung für die Einfuhr von Kulturgütern lasch gehandhabt wird. Der Text ergänzt andere internationale Verträge wie etwa die Konvention der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) zum Schutz des Kulturerbes. Einigen Experten zufolge ist der illegale Kunsthandel die drittgrößte Einnahmequelle des organisierten Verbrechens - nach dem Schmuggel mit Drogen und Waffen.

Weltausstellung Reformation wird in Wittenberg eröffnet Freiluft-Ausstellung in der Lutherstadt An den Altstadtgrenzen wird auf 500 Jahre Reformation und deren Folgen bis in die Gegenwart zurück geblickt. Dazu dienen sieben "Tore der Freiheit" bis Mitte September als Präsentationsfläche für mehr als 80 Aussteller. Wittenberg gilt seit dem für den 31. Oktober 1517 überlieferten Thesenanschlag Martin Luthers als Wiege der Reformationsbewegung, aus der die evangelische Kirche hervorgegangen ist. Am Auftaktgottesdienst zur Weltausstellung auf dem Wittenberger Marktplatz nehmen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, teil.

Grütters verteidigt Kreuz auf neuem Berliner Stadtschloss "Das Kreuz gehört dazu" Kulturstaatsministerin Grütters hat das geplante vergoldete Kreuz auf der Kuppel des neuen Berliner Stadtschlosses gegen Kritik verteidigt. Die hiesige Kultur habe ihre Wurzeln in einem christlichen Menschenbild. Das Angebot eines offenen Hauses wie dem Humboldtforum sei nur glaubwürdig, wenn man sich dieser Identität bewusst sei und sie auch zeige, so Grütters in der Zeitung "Die Welt". Deshalb gehöre das Kreuz dazu. Grüne und Linkspartei, sowie die Stiftung Zukunft Berlin sehen dagegen den offenen Dialog der Kulturen gefährdet, wenn ein Kreuz oben auf der Kuppel die Richtung bereits vorgibt. Dies sei eine Hierarchisierung der Kulturen und Religionen und entspräche nicht dem humanistischen Grundgedanken dieses Ortes, der dem Austausch der Kulturen dienen solle.

Japan-Tag in Düsseldorf Cosplayer pilgern an den Rhein Düsseldorf feiert ganz im Zeichen Japans. Mehr als eine halbe Million Besucher werden zum 16. Japan-Tag erwartet. In der Innenstadt und am Rheinufer geht es um die traditionellen und aktuellen Facetten des Landes. Erwartet werden auch Hunderte von sogenannten Cosplayern, die sich exakt wie japanische Comic-Helden kleiden. Frauen und Männer tragen grellfarbene Perücken, schrille Fantasy-Kleider und bizarre Waffen aus Pappe. In den vergangenen Jahren kamen so viele Verkleidete, dass nun ein weiterer Treffpunkt für sie eingerichtet wurde. Beim Japan-Tag werden auch traditionelle Kimonos gezeigt oder Vorführungen in japanischer Kampfkunst. Höhepunkt ist ein Feuerwerk am Abend. Bei japanischen Feuerwerken formen sich die Raketen zu Bildern am Himmel. In Düsseldorf leben etwa 7000 Japaner.

"Apple I" kommt unter den Hammer Versteigerung in Köln Kassettenrekorder, Bildschirm, Tastatur und eine grüne Platine: Der erste Apple-Heimcomputer bestand aus einer überschaubaren Zahl von Bauteilen. Heute geben Sammler mitunter ein Vermögen für einen "Apple I" aus. Ein Kölner Auktionshaus erhofft sich von der Versteigerung eines alten Apple-Computers Erlöse im sechsstelligen Bereich. Das Modell stammt aus den 70ern und steht für die Anfänge der Verbreitung von Heimcomputern. Der Schätzpreis beträgt laut Auktionshaus 180 000 bis 300 000 Euro. "Mit der Rechenkapazität, die dieses Ding hier hat, können Sie heute noch nicht einmal eine E-Mail schreiben", sagte Auktionshaus-Chef Uwe Breker der Deutschen Presse-Agentur. Der hohe Wert beruht unter anderem auf der geringen Stückzahl, die damals produziert wurde.