Kulturnachrichten

Mittwoch, 9. Mai 2018

Aachener Friedenspreis-Träger bekanntgegeben Preis geht nach Kolumbien und Berlin Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an die kolumbianische Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation "Concern Universal Colombia". Nationaler Preisträger ist das Berliner Aktivistenkollektiv "Peng!", wie die Friedenspreisinitiative am Dienstag in Aachen mitteilte. Die mit jeweils 2.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Antikriegstag, am 1. September, verliehen. Mit dem Aachener Friedenspreis werden seit 1988 Menschen geehrt, die sich für Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Er wird von rund 50 Gruppen sowie von etwa 350 Einzelpersonen getragen, die im Verein "Aachener Friedenspreis" zusammengeschlossen sind.

Filmfestival von Cannes hat begonnen Eröffnungsfilm von Regisseur Asghar Farhadi Das 71. Internationale Filmfestival Cannes ist gestartet. Vor dem Eröffnungsfilm "Everybody knows" von Asghar Farhadivon war der iranische Regisseur mit seinen beiden Hauptdarstellern Penélope Cruz und Javier Bardem über den roten Teppich vor dem Festivalpalast gelaufen. Farhadi drehte für "Everybody knows" zum ersten Mal auf Spanisch. Der Film erzählt von einer Spanierin, die in Argentinien lebt und für eine Hochzeit in ihre Heimat zurückkehrt. Ihre Tochter ist auch dabei, doch dann verschwindet diese plötzlich spurlos. Insgesamt stehen 21 Beiträge im Wettbwerb. Die Goldene Palme für den besten Film wird am 19.Mai verliehen. Vorsitzende der internationalen Jury ist die australische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett. Deutsche Filmemacher sind dieses Mal nicht im Wettbewerb vertreten.

Juliane Koren mit 67 Jahren gestorben Schauspielerin war viele Jahre Ensemblemitglied am Schauspielhaus Hamburg Die Schauspielerin Juliane Koren ist tot. Das hat das Deutsche Schauspielhaus Hamburg mitgeteilt. Von 2005 bis 2013 gehörte Koren zum Ensemble des Hamburger Theaters und spielte anschließend dort weiterhin als Gast. Im vergangenen Jahr war sie in Ingrid Lausunds Inszenierung "Trilliarden - Die Angst vor dem Verlorengehn" zu sehen. In der DDR war die gebürtige Weimarerin nach ihren Titelrollen in "Dornröschen" (1971) und "Meine Schwester Tilli" (1972) ein Publikumsliebling. Insgesamt wirkte sie in mehr als 20 Film- und Fernsehproduktionen der DEFA mit, unter anderem an der Bühnenverfilmung "Das Tagebuch der Anne Frank" (1982). Nach der Wende ging sie zunächst ans Schauspielhaus Bochum und zum Staatstheater Stuttgart. Ab 2005 wirkte sie am Hamburger Schauspielhaus. "Dass diese so liebenswerte, mutige, sensible und weise Künstlerin nun nicht mehr bei uns sein wird, ist eine Nachricht, die uns zutiefst traurig macht" erklärte die Hamburger Intendantin Karin Beier. "Nicht zuletzt mit ihrem letzten großen Monolog in 'Trilliarden', einem Monolog über das Sterben, wird sie uns in Erinnerung bleiben."

Kennedy Center erkennt Bill Cosby Ehrungen ab 80-Jährigem drohen nach gerichtlichem Schuldspruch 30 Jahre Haft Das Kennedy Center in Washington, DC hat dem wegen sexuelle Missbrauchs schuldig gesprochenen US-Schauspieler Bill Cosby zwei Ehrungen aberkannt. Cosbys Taten hätten "die beruflichen Erfolge, die mit den Auszeichnungen des Kennedy Centers gewürdigt werden sollen, überschattet", erklärte das renommierte Kulturzentrum. Cosby hatte 1998 den Kennedy-Preis erhalten und 2009 den ebenfalls vom Kennedy Center vergebenen Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor. Die Aberkennung der Ehrungen erfolgte wenige Tage, nachdem Cosby von der Oscar-Akademie ausgeschlossen wurde. Für einen Missbrauchsfall aus dem Jahr 2004 wurde der 80-Jährige in der vergangenen Woche schuldig gesprochen. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Haft.