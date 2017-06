80 Jahre Einkaufswagen Der Drahteinkaufswagen wird bald überholt

Thomas Gasche im Gespräch mit Max Oppel

Nächste Generation: Einkaufswagen vom Typ Salsa der Firma Wanzl. (picture alliance/dpa/Foto: Marius Becker)

Vor 80 Jahren, am 4. Juni 1937, wurde in Oklahoma-City der erste Einkaufswagen präsentiert. Heute stellt das bayerische Unternehmen Wanzl jeden zweiten Wagen weltweit her. Wir haben mit dem Produktdesigner Thomas Gasche über Inspirationen aus der Natur und ergometrische Griffe gesprochen.

Große Wagen für Riesenmärkte oder billiger Plastiklook für den Discounter - für jeden Einkaufsmarkt gibt es heute wohl auch das passenden Wägelchen, wo die Einkäufe hinein sollen. 80 Jahre nach dem ersten Einkaufswagen, der in Oklahoma-City umherrollte, könnte man annehmen, es gäbe nicht mehr viel zu ändern am Einkaufswagen-Design. Dem sei aber nicht so, sagte Produktdesigner Thomas Gasche im Deutschlandfunk Kultur.

So habe das Unternehmen Wanzl jahrzehntelange Erfahrung und durch die hohe Stückzahl, die produziert wird, sei die Qualität immer weiter optimiert worden, sagte Gasche. Vor allem die Stapelbarkeit von Einkaufswagen sei wichtig, und dass die Wagen einfach zu bedienen seien.

"Der hat seitlich ein Nestgeflecht"

Im Hinblick auf das Design könne man bei der Verwendung von Kunststoff noch eine Menge machen, so Thomas Gasche. So kenne man in Deutschland vor allem die Drahteinkaufswagen. Aber jetzt komme die zweite Generation von Kunststoffwagen auf dem Markt.

"Das ist unser Salsa. Da arbeiten wir gerade an einer neuen Produktfamilie. Der erste ist schon draußen mit 150 Litern. Dort haben wir uns von der Natur inspirieren lassen. Der hat seitlich ein Nestgeflecht. Sieht sehr natürlich aus. Die Natur an sich, ist ja auch, sagen wir mal, chaotisch angeordnet. Und dieser normale Drahteinkaufswagen ist ja sehr geometrisch. Und da wir jetzt hier auf Kunststoffe gesetzt haben, können wir da von der Form natürlich viel mehr einbringen und viel mehr spielen. Auch eben asymmetrische Formen einsetzen."

Ansprüche der Kunden wachsen

Weil das Unternehmen auch mit der Online-Konkurrenz mithalten müsse, und das Einkaufen auch immer mehr zum Erlebnis werden solle, investiere die Firma auch mehr in den Einkaufswagen. So würden Kunden nicht mehr nur den einfachen, verzinkten Einkaufswagen von der Stange haben wollen, sondern mittlerweile müsse auf einen Wagen noch eine Pulverbeschichtung drauf, einen Kunststoffgriff mit ergometrischen Hörnchen haben und einen Becherhalter für den Kaffee, sagte Thomas Gasche.