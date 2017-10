50 000 Euro für Künstler-Ateliers

Dienstag, 31. Oktober 2017

US-Schauspieler Kevin Spacey ("House of Cards") hat Übergriffsvorwürfe eines jüngeren Kollegen zum Anlass genommen, sich als schwul zu outen. "Ich habe mein ganzes Leben über Männer geliebt und romantische Begegnungen mit ihnen gehabt, und jetzt entscheide ich mich dafür, als schwuler Mann zu leben", schrieb der Oscarpreisträger auf Twitter. Spacey setzte sein Coming-out in direkten Zusammenhang mit einer Entschuldigung an Schauspielerkollegen Anthony Rapp. Der 46-Jährige ("A Beautiful Mind") hatte den älteren Branchenkollegen eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Er selbst sei bei den Vorgängen 14 Jahre alt gewesen, Spacey schon 26. Die Äußerungen des Oscarpreisträgers stießen zunächst vor allem auf Kritik. "Es interessiert mich nicht, ob Kevin Spacey schwul ist. Es interessiert mich eher, warum wir sexuelle Orientierung mit der Belästigung eines Minderjährigen zusammenführen. Bleibt beim Thema", schrieb etwa die Autorin und Aktivistin Ashlee Marie Preston auf Twitter.

Auch die "Constitutio Antoniniana" wurde aufgenommen

Die Verfahrensunterlagen und Tonbandaufnahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses sind von der Unesco in das Weltdokumentenerbe aufgenommen worden. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn mit. Sie erinnerte daran, dass der von 1963 bis 1965 geführte Prozess den millionenfachen Mord an Juden, Minderheiten, politischen Gegnern und Angehörigen der Völker Europas während der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland erstmals in seinem gesamten Umfang in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt habe. Laut Unesco setzen sich die Prozessunterlagen aus 454 Aktenbänden sowie 103 Tonbändern zusammen. Ebenfalls in das Weltdokumentenerbe nahm die Unesco das in der Universitätsbibliothek in Gießen aufbewahrte Papyrusdokument "Constitutio Antoniniana" auf. Es ist den Angaben zufolge das einzige erhaltene Exemplar dieser Constitutio, mit der Kaiser Marcus Aurelius Severus Antoninus um 212/213 nach Christus sämtlichen freien Bewohnern des Römischen Reichs das römische Bürgerrecht verlieh.