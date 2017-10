388. Wartburgkonzert

Der jung verstorbene Dinu Lipatti ist vor allem als Klavierlegende im Gedächtnis der Musikwelt geblieben. In Rastatt war er nun auch als engagierter und mit den Zeitgeist-Strömungen wohl vertrauter Komponist zu erleben. Mehr

Zum dritten und letzten Mal hat der englische Musikjournalist Richard Williams das Programm für das renommierte Jazzfest Berlin zusammengestellt. Zum ersten Mal in der 54-jährigen Festivalgeschichte gibt es dabei in diesem Jahr einen "Artist-In-Residence": den New Yorker Schlagzeuger und Komponisten Tyshawn Sorey. Mehr