Kulturnachrichten

Samstag, 14. April 2018

300 Künstler fordern nach Lilienthal-Aus ein Umdenken Zu den Unterzeichnern gehören u.a. Wolfgang Tillmans und Navid Kermani Nach dem angekündigten Aus für den Intendanten der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, fordern mehr als 300 Theaterleiter und Künstler in einem Offenen Brief ein Umdenken der Beteiligten. Lilienthal hatte im März angekündigt, das renommierte Theater zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer 2020 zu verlassen. Er hatte keinen Rückhalt für die Fortführung der Zusammenarbeit gesehen, nachdem die CSU-Stadtratsfraktion gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hatte. Zu den Unterzeichnern des Schreibens an den Münchner Stadtrat zählen der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans, der Schriftsteller Navid Kermani und Hortensia Völckers, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Sie fürchten nach eigenen Angaben, "dass der ursprünglich couragierten Entscheidung der Kulturpolitik für eine Weiterentwicklung des Stadttheaters (...) jetzt eine neue Rückwärtsgewandtheit folgen könnte." Zudem fordern sie politischen Rückhalt für Kulturinstitutionen, "die sich künstlerisch und gesellschaftlich den Herausforderungen der Zeit stellen".

Streit um Aufführung von "Mein Kampf" von Tabori Premiere am 20. April sei "Geschmacklosigkeit" Eine Aufführung des Theaterstücks "Mein Kampf" von George Tabori in Konstanz sorgt im Vorfeld für Ärger. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Konstanz kritisierten in einem offenen Brief unter anderem, dass die Premiere am 20. April auf den Geburtstag von Adolf Hitler fällt. "Die Geschmacklosigkeit hat Programm", hieß es bei den Gesellschaften. Zudem hatte das Theater den Zuschauern freien Eintritt angeboten, wenn sie bereit seien, im Saal ein Hakenkreuz-Symbol zu tragen. Wer eine reguläre Karte kaufe, sollte sich dagegen bereit erklären, einen Davidstern zu tragen. Die Gesellschaften riefen zum Boykott auf: "Es gibt eine dritte Option: Man kann auch keine Theaterkarte kaufen." Das Theater reagierte auf die Vorwürfe: Zum einen könnten Zuschauer, die das Premierendatum als Provokation empfänden, Karten umtauschen. Zudem könnten Besucher, wenn sie eine Karte zum regulären Preis kauften, selbst entscheiden, ob sie einen Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen wollten. Mit der Idee der Freikarte gegen das Tragen eines Hakenkreuzes habe man unter anderem zeigen wollen, wie schnell man Menschen korrumpieren könne, sagte eine Sprecherin.

Maas kritisiert Echo für Rapper als "beschämend" Dagegen würdigte er die Rede Campinos Außenminister Heiko Maas hat die Echo-Preisverleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang indirekt als "beschämend" kritisiert. "Antisemitische Provokationen haben keine Preise verdient, sie sind einfach widerwärtig", twitterte Maas. "Dass am Holocaustgedenktag ein solcher Preis verliehen wird, ist beschämend." Die beiden Rapper waren für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" mit dem renommierten Musikpreis ausgezeichnet worden. Sie stehen wegen der Textzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" in der Kritik. Die Auszeichnung erfolgte am 12. April, an dem vor allem Israel an die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden erinnert. Maas würdigte auch den Auftritt von Toten-Hosen-Sänger Campino bei der Preisverleihung. "So wie #Campino müssen wir uns schützend vor jüdisches Leben stellen - jeden Tag und überall", schrieb er. Campino hatte gesagt, Provokation sei zwar ein wichtiges Stilmittel. Bei einer frauenfeindlichen, homophoben, rechtsextremen oder antisemitischen Form sei aber eine Grenze überschritten.

Musikverleger Rolf Budde gestorben Budde Music verlegte Stars wie Dylan und Beatles Der Musikverleger Rolf Budde, dessen Verlag mit Hits wie "Pack die Badehose ein" bekannt wurde, ist tot. Budde starb nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren in Berlin, wie die Max-Liebermann-Gesellschaft mitteilte, bei der Budde erster Vorsitzender war. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte zunächst über Buddes Tod berichtet. Zusammen mit seinem Sohn Benjamin leitete Budde den Verlag Budde Music, zu dessen Autoren Weltstars wie Leonard Cohen, Bob Dylan und die Beatles gehören. In den vergangenen Jahren kamen die Musiker Lena Meyer-Landrut und Fritz Kalkbrenner dazu.