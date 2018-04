25 Jahre WWW für alle Wie Zafer Şenocak die Einführung des Internet erlebt hat

Moderation: Anke Schaefer

Der Publizist Zafer Şenocak (Deutschlandradio / Torben Waleczek)

Wie war das eigentlich, ein Leben ohne Internet? Und wie, als das WWW am 30. April 1993 für alle zugänglich wurde? Der Publizist Zafer Şenocak hat diesen Akt von revolutionärer Tragweite "völlig verschlafen". Jedenfalls anfangs.

"Wozu soll das denn gut sein?", fragte der Publizist Zafer Şenocak, als man ihm im November 1992 an der University of Indiana zum ersten Mal eine E-Mail vorführte. Die Antwort, damit könne man von einem Zimmer zum anderen Nachrichten schicken, sei ihm "absurd und blöd" vorgekommen. "Man hätte ja auch kurz anklopfen oder anrufen können", sagte er im Deutschlandfunk Kultur.

Damals das Neueste vom Neuen: Auf der CeBit 1990 wird ein Kleinbüro im Aktenkoffer vorgestellt, inklusive Mobiltelefon und Modem. (picture-alliance/ dpa / Holger Hollemann)

Ein halbes Jahr danach, am 30. April 1993, schaltete das Forschungszentrum CERN den Zugang zum World Wide Web für alle frei. Vorher war es lediglich ein universitäres Netzwerk. Aus heutiger Sicht ein geradezu revolutionärer Akt, der das Leben der meisten Menschen in den folgenden Jahrzehnten gravierend verändert hat. Er selbst habe die Öffnung des WWW allerdings "völlig verschlafen", räumt der deutsch-türkische Publizist ein. Wie, von einigen Fachleuten abgesehen, Deutschland insgesamt: "Wir haben so Themen gehabt wie, ein Ruck muss durchs Land gehen - Präsident Herzog - oder so."

Verstehen wir das WWW bis heute nicht?

Er selber hätte die Tragweite des WWW verstanden, als er 1997 ein Semester am Massachusetts Institute of Technology war. Damals hätte man in den USA bereits darüber geforscht, wie das Web beispielsweise die Gestaltung von Texten verändere. "Es gab Menschen, die darüber gearbeitet haben, wie sozusagen die Verbindung zwischen den Humanwissenschaften, dem Erzählen von Texten, den Narrativen und diesem neuen System funktioniert, was da eigentlich entsteht."

Letztlich sei das WWW aber ein Medium, das wir bis heute nicht verstünden. Obwohl es allgegenwärtig ist und man sich kaum noch vorstellen kann, wie das Leben davor war: "Man beobachtete vielleicht auch anders, kann das sein?", fragt Zafer Şenocak. "Man hatte vielleicht noch ganz andere Augen als heute, weil, heute hat man eben diese Bildschirmaugen."

(uko)