Kulturnachrichten

Dienstag, 20. Juni 2017

200 neue Planeten entdeckt Weltraumteleskop sucht nach Leben im All Seit mehreren Jahren haben Nasa-Wissenschaftler die Mission, nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen, auf denen es möglicherweise Leben geben könnte. Nun haben die Forscher bekannt gegeben, dass sie zehn Planeten entdeckt haben, die die richtige Größe und Temperatur haben, um potenziell Leben entstehen zu lassen. Insgesamt stellte die Nasa 219 Planeten vor, die im Zuge der "Kepler"-Teleskop-Mission seit 2009 gefunden wurden. Ziel war, festzustellen, wie häufig Planeten in der habitablen Zone vorkommen. Bisher sei allerdings erst in einem Viertel eines Prozents dieser Galaxie gesucht worden, so die Nasa.

Jan Wagner erhält Georg-Büchner-Preis Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Der Lyriker Jan Wagner wird mit dem wichtigsten deutschen Literaturpreis ausgezeichnet. Zur Begründung teilte die Jury mit: "Jan Wagners Gedichte verbinden spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz. Entstanden im Dialog mit großen lyrischen Traditionen, sind sie doch ganz und gar gegenwärtig. Aus neugierigen, sensiblen Erkundungen des Kleinen und Einzelnen, mit einem Gespür für untergründige Zusammenhänge und mit einer unerschöpflichen Phantasie lassen sie Augenblicke entstehen, in denen sich die Welt zeigt, als sähe man sie zum ersten Mal." Der 46jährige Jan Wagner hatte vor zwei Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse für seine Gedichte "Regentonnenvariationen" erhalten. Es war das erste Mal, dass diese Auszeichnung an einen Lyriker vergeben wurde.

Haus der Kulturen der Welt vergibt Literaturpreis Internationale Auszeichnung für kongolesischen Autor Fiston Mwanza Mujila Die Jury sprach Fiston Mwanza Mujila die Auszeichnung für den Roman "Tram 83" zu. Mujila erzähle mit "radikalem Furor" vom postkolonialen afrikanischen Leben in einer von Gewalt beherrschten Männergesellschaft. Der 1981 in Lubumbashi geborene Mujila lebt in Graz und lehrt dort afrikanische Literatur. Ausgezeichnet werden außerdem seine Übersetzerinnen Katharina Meyer und Lena Müller. Die Übersetzerinnen hätten für diesen "ins Performative drängenden Text eine mitreißende Sprache gefunden". Der Internationale Literaturpreis ist mit insgesamt 35.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 6. Juli statt.

Martinsbräuche sollen Weltkulturerbe werden In Frankreich ist Martinsbrauch fast ausgestorben Er teilte seinen Mantel mit dem Schwert und gab ihm einem frierenden Bettler - der asketisch lebende Martin von Tours. Vor allem im Rheinland wird am 11. November mit festlichen Umzügen dem großzügigen Bischof gedacht. Die Niederrheiner Jeya Caniceus und Rene Bongartz möchten für das ausgeprägte Martinsbrauchtum zwischen Rhein und Maas bei der Weltkulturorganisation Unesco den Status als Immaterielles Kulturerbe beantragen. Mitte September findet in Brüggen-Bracht ein großes Treffen der Martins-Vereine statt. In Frankreich dagegen ist das Martinsbrauchtum nahezu ausgestorben. Der Martinstag war traditioneller Pacht- und Zahltag, also der Tag, an dem viel in Naturalien gezahlt und auch geschlachtet wurde. Gut zu essen und zu trinken bezeichnen Franzosen bis heute landläufig als "martiner" oder als "faire la Saint-Martin". Darüber hinaus sind in Frankreich die Kenntnisse zum Wirken des heiligen Martin und das damit verbundene Brauchtum über die Jahrhunderte fast vollständig verschwunden.

Achenbach zu 18,7 Millionen Schadenersatz verurteilt Das Landgericht Düsseldorf befand den einstigen Kunstberater für schuldig 18,7 Millionen Euro sollen Helge Achenbach und zwei seiner inzwischen insolventen Firmen an die Erben des verstorbenen Aldi-Unternehmers Berthold Albrecht zahlen. In dem neu aufgerollten Zivilprozess senkte der Vorsitzende Richter die Höhe der verhandelten Schadenersatzsumme von 19,4 Millionen Euro um 700.000 Euro. Das erstinstanzliche Urteil war wegen Formfehlern zurückverwiesen worden. Das Landgericht Düsseldorf sieht es als erwiesen an, dass der 65jährige Achenbach bei seinen Kunstgeschäften unberechtigte Preisaufschläge vorgenommen habe. Der im März 2015 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilte Achenbach befindet sich inzwischen im offenen Vollzug.

Übersetzerbarke 2017 geht an Maja Pflüger Das teilte der Verband deutschsprachiger Übersetzer mit Für ihre schöpferische Suche nach neuen Förderwegen und das kontinuierliche Engagement für die Belange der literarischen Brückenbauer wird Maja Pflüger in diesem Jahr die Übersetzerbarke erhalten. Mit dem Preis wird gleichzeitig auch die Robert Bosch Stiftung, der inzwischen größte private Förderer von Literaturübersetzern in Deutschland, gewürdigt, teilte die Jury mit. Maja Pflüger ist stellvertretende Leiterin des Bereichs „Kultur und Bildung" bei der Robert Bosch Stiftung. Die Verleihung findet am 11. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse statt.

Modeunternehmerin Carla Fendi ist tot Die Italienerin starb mit 80 Jahren in Rom "Für uns alle war sie eine Quelle der Inspiration": Mit diesen Worten hat sich die Geschäftsleitung des Mode-Imperiums von ihrer Ehrenpräsidentin Carla Fendi verabschiedet. Sie war seit langer Zeit krank. Ihre Eltern hatten seit 1925 mit Pelzen und Lederwaren gehandelt. Ende der 50er Jahre übernahmen die fünf Kinder die Leitung und bauten das Geschäft zu einer internationalen Luxusmarke auf. Dazu hatten sie in den 60er Jahren Karl Lagerfeld als Chefdesigner verpflichtet. Mittlerweile wird Fendi unter dem Dach des französischen Modekonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton geführt.

Skulpturenpark auf dem Gipfel der Schweizer Jungfrau Die Region Swiss Alps ist Unesco-Weltkulturerbe Den dritthöchsten Berg der Schweiz, die Jungfrau, ziert ein ungewöhnliches Kunstprojekt: Sechs Holzskulpturen ragen auf 4.158 Meter in den Himmel. Sie sollen auf dem Gipfel zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Welterbe der Vereinten Nationen mahnen. Jede der Skulpturen ist etwa zehn Kilogramm schwer und wurde von Bergführern auf die Jungfrau gebracht. "Wir wollen auf die globale Bedeutung der Welterbestätten hinweisen und den Menschen in Erinnerung rufen, was für einen Schatz wir mit diesen Stätten haben", sagte der Künstler Dominic Müller.

Carrie Fisher nahm Kokain und Heroin Der Bericht des Gerichtsmediziners liegt sechs Monate nach ihrem Tod vor Prinzessin Leia hat vor ihrem Tod nicht nur Alkohol, sondern auch Heroin, Kokain und Ecstasy eingenommen. Welche Rolle die Opiate beim Tod der 60jährigen spielten, bleibe aber unklar, heißt es. Carrie Fisher war nach einem Transatlantik-Flug als Notfall-Patientin ins Krankenhaus gebracht worden und vier Tage später gestorben. Zunächst wurde als Todesursache Herzstillstand angegeben. Zuletzt hatte das Büro des Gerichtsmediziners erklärt, die Schauspielerin sei unter anderem an Schlaf-Apnoe gestorben. Die Krankheit führt zu Atemaussetzern.

Goethe-Medaille 2017 für drei mutige Frauen Ausgezeichnet werden Urvashi Butalia, Emily Nasrallah und Irina Scherbakowa "Sprache ist der Schlüssel": Unter diesem Motto steht in diesem Jahr die Verleihung der Goethe-Medaille, das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland für Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Am 28. August erhalten in Weimar die indische Verlegerin Urvashi Butalia, die libanesische Schriftstellerin Emily Nasrallah und die russische Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa die Auszeichnung. Mit ihnen, so Goethe-Präsident Klaus-Dieter Lehmann, werden drei Persönlichkeiten geehrt, die mutig Stellung beziehen zu Tabuthemen in ihren Gesellschaften - von Gewalt gegen Frauen bis zur Erinnerungspolitik. Urvashi Butalia engagiert sich seit über vierzig Jahren dafür, marginalisierten Gesellschaftsgruppen in Indien eine Stimme zu geben. Als feministische Verlegerin setzt sie sich für einen Wandel der indischen Gesetzgebung zu Vergewaltigung und Mitgift ein. Emily Nasrallah gehört zu den bekanntesten Schriftstellerinnen der arabischen Welt. In ihren Texten für Erwachsene und Kinder hat sie eine poetische Sprache gefunden, um den Alltag im vom Bürgerkrieg gezeichneten Libanon zu beschreiben. Irina Scherbakowa setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, über die Repressionspolitik der ehemaligen Sowjetunion aufzuklären. Sie war 1988 Gründungsmitglied der ersten sowjetischen Nichtregierungsorganisation "Memorial". Die Goethe-Medaille wurde 1954 vom Vorstand des Goethe-Instituts gestiftet und 1975 von der Bundesrepublik Deutschland als offizielles Ehrenzeichen anerkannt.

Portal zur Provenienzforschung geht online Service des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste ab sofort abrufbar Ergebnisse der seit 2008 aus öffentlichen Mitteln geförderten Projekte der Provenienzforschung zu NS-Raubgut in deutschen Einrichtungen sind jetzt online einsehbar. Zu recherchieren sind vornehmlich die Bestände von Museen, Bibliotheken und Archiven. Die Stiftungsratsvorsitzende, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, erklärte: „Damit stellt das Zentrum nicht nur größere Transparenz her, sondern löst auch die Forderung ein, die Arbeitsergebnisse aus beinahe 10 Jahren öffentlicher Projektförderung im Interesse der Opfer des NS-Kulturgutraubs und deren Nachfahren zur Verfügung zu stellen. Außerdem wird die Forschung zu NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern hierdurch deutlich gestärkt." Zunächst kann auf 95 Abschlussberichte zugegriffen werden, deren Veröffentlichung die Projektträger zugestimmt haben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist der Zugang zum Portal auf Nutzerinnen und Nutzer mit einem berechtigten Interesse beschränkt.

Hengelbrock verlässt Elbphilharmonie Orchester NDR muss neuen Dirigenten suchen Der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Thomas Hengelbrock, wird seinen Vertrag über die Saison 2018/19 hinaus nicht verlängern. Nach dann acht Jahren an der Spitze des Residenzorchesters der Elbphilharmonie wolle er wieder mehr Zeit haben, um sich intensiver anderen künstlerischen Herausforderungen widmen zu können, teilte der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mit. Er werde dem NDR jedoch auch nach 2019 weiterhin regelmäßig für spezielle Konzertprojekte zur Verfügung stehen. Am 11. Januar 2017 hatte Hengelbrock mit einem Konzert das spektakuläre Hamburger Konzerthaus eröffnet.

Vor Bundestagswahl: Deutsche Bands für Demokratie Initiatorin der Internetplattform "Demotapes" ist Anne de Wolff Vor der Wahl am 24. September machen sich Musiker in Deutschland für die Demokratie stark. "Es kommen härtere Tage. Zu vieles ist aus den Fugen geraten, in der Welt wie auch vor der eigenen Haustür. Angesichts all der verstörenden Nachrichten, düsteren Aussichten und ramponierten Hoffnungen wird es Zeit, politisch Stellung zu beziehen. Gerade im Wahljahr 2017", heißt es über das Projekt "Demotapes". Den Auftakt macht BAP-Chef Wolfgang Niedecken. Für die Initiative wurde die "Kristallnaach" erstmals auf Hochdeutsch eingespielt. In dem Song von 1982 geht es um aufkeimendem Neonazis, Homophobie und Rassismus. Zum Start sind unter anderem auch Tonbandgerät, von Brücken, Henning Wehland oder Pohlmann mit dabei. Die Initiatoren wollen zudem, dass "junge Nachwuchs-Musiker uns ihre Songs und Videos schicken".

Große Mehrheit will Gesetze gegen Fake News Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW 86 Prozent der Menschen in Deutschland befürworten Gesetze gegen gezielte Falschnachrichten. Repräsentativ befragte dazu das Forsa-Institut mehr als 1000 Onlinenutzer im ganzen Land. Facebook und andere Social-Media-Plattformen sollten zur rascheren Löschung von Falschnachrichten gezwungen werden. Nur acht Prozent vertraten die Ansicht, Fake News gehörten zur Meinungsfreiheit. Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent hält gezielte Falschnachrichten für demokratiegefährdend. Von der Mehrheit gewünscht: Dass Internetnutzer Falschnachrichten selbst als solche kennzeichnen können.

Berliner "Fakultät der Theologien" auf der Kippe Gründungsbeauftragter Michael Borgolte kritisiert "überhitzte Debatte" Die für eine "Fakultät der Theologien" an der Humboldt-Universität in Berlin von einer Kommission vorgelegten Empfehlungen für eine wissenschaftliche Kooperation von Protestanten, Katholiken, Muslimen und Juden unter einem Dach, wird immer unwahrscheinlicher. Dem "Tagesspiegel" sagte Gründungsbeauftragter Borgolte, das Für und Wider erschwere es, "die offenen Fragen um das neue Institut zu lösen". Auf Anfrage bestätigte Kommissionsmitglied Rolf Schieder der KNA, dass es im Fakultätsrat und dem Professorenkollegium der evangelischen Theologen der HU keinen Konsens über die Empfehlungen gebe. Die Kommission räumt ein, dass es bei der Verlegung bzw. Zusammenlegung "hochschulrechtlichen Klärungsbedarf" gebe. Ins Zentrum der Debatte rückt unterdessen die Besetzung des Beirats, der beim Institut in religiös relevanten Fragen mitentscheidet. Borgolte erklärte, dass der Berliner Senat die Sitze mehrheitlich konservativen muslimischen Verbänden zuerkannt hat. Ein Motiv zur Institutsgründung ist das Ziel, dass Imame und Religionslehrer eine wissenschaftliche Ausbildung nach

deutschen Standards erhalten.

Deutscher Sprachpreis erstmals für Übersetzerin Rosemarie Tietze erhält die Auszeichnung am 29. September Sie ist diplomierte Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie war Redakteurin der Zeitschrift "Der Übersetzer", setzte sich 1997 für die Gründung des Deutschen Übersetzerfonds ein, den sie bis 2009 leitete. Sie bildete am Europäischen-Übersetzer-Kollegium in Straelen den Nachwuchs fort, Für ihre Übersetzungen russischer Literatur wurde sie mehrfach ausgezeichnet: Rosemarie Tietze. Nun erhält den Deutschen Sprachpreis 2017 der Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache. Die Auszeichnung wird seit 1984 vergeben. Die Laudatio in Weimar wird die Schriftstellerin Katja Lange-Müller halten.