20 Jahre Chicks on Speed A German Gesamtkunstwerk

Alexandra Murray-Leslie und Melissa Logan im Gespräch mit Martin Böttcher

Band? Künstlerkollektiv? Performance-Artists? Die Chicks on Speed sind alles gleichzeitig. (dpa / picture alliance / Michael Hanschke)

Die Chicks on Speed treten bei Festivals auf, veranstalten Performances und Lesungen und experimentieren irgendwo zwischen Design und Elektropop herum. Jetzt feiert das Kollektiv laut und pompös den 20. Geburtstag.

"On Speed: Chicks flying for 20 years" - unter diesem Titel lassen sich die Chicks on Speed am 10. Mai in der Berliner Volksbühne feiern. Das Kollektiv, das Musik und Mode, Kunst und Performance unter einen Hut bekommen hat, feiert jetzt nämlich den 20. Jahrestag, aber mit Verspätung. Zusammengekommen sind sie nämlich schon vor 21 Jahren – in München.

Die Chicks on Speed haben unter anderem mit Yoko Ono und Karl Lagerfeld zusammengearbeitet, sie haben Bücher veröffentlicht, halten regelmäßig Vorträge und treten bei Festivals, in Museen und Galerien auf der ganzen Welt auf.

Im Hinterhof der Akademie der Bildenden Künste München riefen Alexandra Murray-Leslie und Melissa Logan das Kunstkollektiv ins Leben. Seitdem experimentieren die Chicks on Speed in den Zwischenwelten von Design und Elektropop, bespielen im Kunstkontext gerne Themen wie Kommerzialisierung und Massenproduktion und dringen mit ihrer kreativen Sprache in Grenzbereiche vor.

Vor der Selbstbeweihräucherung im Kunst-Tempel, die die Volksbühne ist, haben die beiden Martin Böttcher im Tonart-Studio besucht. Natürlich auch, um sich selbst zu beweihräuchern. Denn: "Wir sind keine Band. It's about a Gesamtkunstwerk!".