15 Jahre Arbeit an dem Animationsfilm "Memory Hotel" 25 Bilder die Sekunde und ein Leben

Von Barbara Leitner

Figuren aus Heinrich Sabls Film "Memory Hotel" (Heinrich Sabl)

Die Digitalisierung der Medien sei für sein Leben entscheidender als der Mauerfall, sagt Heinrich Sabl, ostdeutscher Animationsfilmer.

Im Jahr 2000 begann er mit kleinem Budget an seinem Film "Memory Hotel" zu arbeiten. Die Puppen und Kulissen, jeder Lidschlag wird von Hand gestellt und analog fotografiert, 25 Bilder pro Sekunde. Einige Jahre später will er nur noch einzelne Sequenzen flüssiger gestalten. In der digitalen Produktionslogik wäre das schnell vollbracht, aber Sabl misstraut den "Pixel-Fabriken".

Szene aus Heinrich Sabls Film "Memory Hotel" (Heinrich Sabl)

Regie: Giuseppe Maio

Mit: Catherine Stoyan, Steffi Kühnert, Carsten Wilhelm

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015

Länge: 53'14

(Wdh. v. 24.06.2015)

Barbara Leitner, geboren 1957 in Thüringen, Journalistin, Autorin und Coach. Journalistik-Studium in Leipzig, dann Reporterin beim Auslandsrundfunk der DDR Radio Berlin International, später bei der DDR-Frauenzeitschrift "Für Dich". Seit 1995 als Journalistin vorwiegend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Lebt in Berlin. Für Deutschlandradio u.a.: "Alarm aus der Kita" (DLF 2013), "Pillen und Piccolo" (DKultur 2013) und "Wir wollen mehr! Kinderrechte in Deutschland" (DKultur 2014). Weitere Stücke: "Gewaltfreie Kommunikation" (SWR 2016), "Spielend lernen" (SWR 2015), "Die UN-Kinderrechtskonvention" (SWR 2014), "Kinder als Entdecker" (SWR 2014) und "Mit dem Tod des Kindes leben" (BR 2012, mit Christel Sperlich).