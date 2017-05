14. Mai 1937. Weg von Berlin. Weiter in die Nacht. Terminkalender 1937-1939

Von Hannah Höch

Die Dada-Künstlerin Hannah Höch um 1930 (picture-alliance / Stephanie Pilick)

"14. Mai 1937. Weg von Berlin. Auf nach Dresden." In den späten 1930er-Jahren ist die Künstlerin Hannah Höch oft monatelang im Auto unterwegs.

Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Kurt Heinz Matthies, der als Vertreter Maschinenbau- und Rüstungsunternehmen aufsucht, durchkreuzt sie das von den Nationalsozialisten beherrschte Deutschland. Hannah Höch hält in ihren Kalendern die Stationen und Erlebnisse stichpunktartig fest. Vieles bleibt Andeutung - Privates, Politisches, die Schicksale verfolgter Freunde.

Textcollage: Herbert Kapfer

Regie: Helga Pogatschar

Mit: Judith Adlhoch, Katharina Franck

Interpreten: Pelaar-Quartett

Joe Rappaport, 1. Violine

Luciana Beleaeva, 2. Violine

Gunter Pretzel, Viola

Graham Waterhouse, Violoncello

Technik: Adele Kurdziel

Komposition: Helga Pogatschar

Produktion: BR 2014

Länge: 58'47

Hannah Höch (1889-1978), deutsche Künstlerin der klassischen Moderne, einzige Frau der Künstlergruppe Dada Berlin. Mit Raoul Hausmann erfindet sie die Fotomontage. Umfangreiches Werk an Collagen, Gemälden, Zeichnungen. Entsetzt über die Nazi-Diktatur spielen ihre Gemälde auf Repression und Judenverfolgung an, in NS-Kampfschriften wird sie als "Kulturbolschewistin" bezeichnet. Seit Mitte der 1950er-Jahre erfährt sie Anerkennung durch internationale Ausstellungen.