11. Jazzdor Strasbourg-Berlin Intime Dialoge und musikalische Weite

Moderation: Matthias Wegner

Pianistin Sophia Domancich und Schlagzeuger Simon Goubert (Jazzdor)

Das deutsch-französische Festival Jazzdor lebt von der Vielseitigkeit der Ausdrucksformen, was oft durch ungewöhnliche Formate unterstrichen wird. In diesem Jahr waren es vor allem zwei Duos, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Darunter das Klavier-Schlagzeug-Duo von Sophia Domancich und Simon Goubert.

Sophia Domancich (Klavier) und Simon Goubert (Schlagzeug) gehören seit Jahrzehnten zu den festen Konstanten innerhalb des französischen Jazz und haben schon in den 90er Jahren im "Orchestre National de Jazz" zusammen gespielt. Ihre Wege kreuzten sich über die Jahre immer wieder und seit ein paar Jahren haben die beiden Musiker das gemeinsame Duo für sich entdeckt und dieses nach und nach weiter ausdifferenziert.

Ihr nicht alltäglicher Dialog ist mit "You don’t know what love is" überschrieben, angelehnt an den gleichnamigen Jazz-Standard aus der Feder von Gene De Paul. Mit großer Kreativität und sehr nuancenreich stecken sie ihren gemeinsamen Jazz-Kosmos ab und widmen ihr Programm dabei dem 2014 verstorbenen Bassisten Jean-Jacques Avenel, mit dem sie einst als Trio aufgetreten sind.

Im Rahmen einer exklusiven Festival-Produktion im Anschluss gehen der finnische Wahl-Berliner Kalle Kalima mit seinem Trio und der französische Posaunist Yves Robert auf eine gemeinsame musikalische Reise. Sie verbinden in ihrem Projekt "Finn Noir" die Ästhetik eines Aki Kaurismäki-Soundtracks mit Rockmusik und musikalischer Weite.

Der Klarinettist Louis Sclavis wiederum präsentiert sein Programm "Loin dans les terres" erstmals in Berlin. Auch er will weiterhin an die Wurzeln des Jazz vordringen und ihm dabei zugleich etwas Eigenes hinzufügen.

Sophia Domancich & Simon Goubert

Duo (Deutschlandpremiere)

Sophia Domancich, Klavier

Simon Goubert, Schlagzeug

Klima Kalima

"Finn Noir" invite Yves Robert (Uraufführung)

Kalle Kalima, Gitarre

Oliver Potratz, Kontrabass

Oliver Steidle, Schlagzeug

Yves Robert, Posaune

Louis Sclavis Jazzdor Ensemble

"Loin dans les terres" (Deutschlandpremiere)

Louis Sclavis, Klarinette

Dominique Pifarély, Violine

Benjamin Moussay, Klavier

Sarah Murcia, Kontrabass

Christophe Lavergne, Schlagzeug

11. Jazzdor Strasbourg-Berlin

Kesselhaus Berlin

Aufzeichnung vom 31.05.2017