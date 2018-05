101. Deutscher Katholikentag in Münster Was die Jugend von der Kirche will

Moderation: Anne Françoise Weber

Jugendliche auf dem 101. Katholikentag in Münster (katholikentag.de, Katharina Tenberge Photography)

Der katholischen Kirche gehen die Gläubigen aus. Für viele junge Menschen klingt ihr Angebot verstaubt. Doch es gibt auch welche, die gerade in der Kirche einen guten Ort für ihre Fragen finden und dort unter anderem über Sexualität sprechen.

Die Dringlichkeit der Nachwuchssorgen ist auch im Vatikan angekommen: Er lädt im Oktober Bischöfe aus aller Welt ein, um sich mit den Anliegen der Jugend zu beschäftigen. Ein Vortreffen mit Jugendlichen gab es bereits im März.

Die Journalistin Valerie Schönian, Thale Schmitz von der Jugendkirche effata! und Florian Janßen vom lesbisch-schwulen Netzwerk KjGay diskutieren in der Sendung vom 101. Deutschen Katholikentag in Münster mit Anne Françoise Weber über ihre Erwartungen an Rom und an die Gemeinden vor Ort, über Zölibat und Zukunft.

Thale Schmitz, Anne Françoise Weber, Florian Janßen und Valerie Schönian im Gespräch im Deutschlandradio-Ü-Wagen (Maurice Böhle)

Wie die Jugendkirche effata in Münster versucht, Jugendliche für sich zu begeistern, hat Kirsten Dietrich recherchiert.